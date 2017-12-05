Yemen'in devrik lideri Ali Abdullah Salih, İran destekli Şii isyancı Husiler tarafından öldürüldü. Salih'in ölümü kendi partisi Genel Halk Kongresi tarafından doğrulandı.

ARABİSTAN'DAN SAVAŞ SİNYALİ

Salih'in ölümünün ardından açıklama yapan Suudi Arabistan ise Sana'daki sivillerin bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

HUSİLER İLE SALİH ARASINDA ANLAŞMAZLIK VARDI

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Husiler ile Salih yanlıları arasındaki çatışmalar, cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti. Salih, son olarak Husilerin kardeşi Tuğgeneral Tarık Muhammed Abdullah Salih'in evine yoğun saldırılar düzenlemesinin ardından halka "ayaklanmaları" çağrısında bulunmuştu.

KADDAFİ'DE BENZER ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Libya'nın 42 yıllık diktatörü Muammer Kaddafi de, Sirte'de muhaliflerce linç edilerek öldürülmüştü.

Kaynak: haberinburada