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Yemen'in Öldürülen Devrik Liderinin Oğlundan, İntikam Çağrısı: Son Husi Ölene Kadar Savaşı Yöneteceğim

YEMEN'İN ÖLDÜRÜLEN DEVRİK LİDERİNİN OĞLUNDAN, İNTİKAM ÇAĞRISI: SON HUSİ ÖLENE KADAR SAVAŞI YÖNETECEĞİM

Eski Yemen Devlet Başkanı Salih'in öldürülerek fotoğraflarının yayımlanmasının ardından, oğlu Yemen halkını intikam almaya çağırdı: Son Husi Yemen'den atılana kadar savaşın başını çekeceğim.

Tarih : 05 Aralık 2017, 23:00
Puan Ver : Yemen'in Öldürülen Devrik Liderinin Oğlundan, İntikam Çağrısı: Son Husi Ölene Kadar Savaşı Yöneteceğim(8/10)4

Dün öldürülen eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in oğlunun açıklamasını haberleştiren Suudi Arabistan'ın El Ekberiye televizyon kanalı, Ahmed Ali Salih'in "Son Husi Yemen'den atılana kadar savaşın başını çekeceğim. Babamın kanı, İran'ın kulaklarından ayrılmayan bir cehenneme dönecek" dediğini aktardı.

ÇATIŞMA ÇAĞRISI

Oğul Salih'in ses veya görüntü kaydına yer verilmeyen haberde, Ahmed Ali Salih'in babasının destekçilerine İran destekli Şii Husilerle çatışma çağrısı yaptığı belirtildi.

Eski bir komutan olan Ahmed Ali Salih, babası ve isyancı Husilerin mevcut Yemen Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi'ye karşı yaptıkları işbirliği bozulana kadar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ev hapsinde tutuluyordu. Şu anda da aynı ülkede koruma altında olduğu tahmin ediliyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Ahmed Ali Salih'i destekleyerek Husilere karşı savaştıracağı yorumları yapılıyor.

KADDAFİ GİBİ CESET FOTOĞRAFLARI YAYIMLANDI!

Çalkantılı yıllar geçiren Yemen'de Suudi Arabistan destekli yönetim güçlerine karşı Husiler ve Salih yanlıları birlikte mücadele ederken, bir süredir yaşanan anlaşmazlık çatışmaya dönmüştü.

Husiler, kendileriyle ittifaktan vazgeçerek Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonuna yanaşan eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'i dün öldürmüştü. Salih'in cesedinin görüntülerinin yayımlanması, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesini hatırlatmıştı.

EVİ DE PATLATILDI

Sabahın erken saatlerinde Salih'in evine giren Husiler, içerideki tüm silahları çıkardıktan sonra eve yerleştirdikleri patlayıcıları infilak ettirmişti.

Husilerin, daha sonra Salih'in konvoyunu Sana'nın 40 kilometre güneyinde memleketi Sanhan'a giderken durdurdukları ve Salih'i bilinmeyen bir yere götürmelerinin ardından başından vurarak öldürdükleri kaydedilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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