YEMEN'İN ÖLDÜRÜLEN DEVRİK LİDERİNİN OĞLUNDAN, İNTİKAM ÇAĞRISI: SON HUSİ ÖLENE KADAR SAVAŞI YÖNETECEĞİM
Eski Yemen Devlet Başkanı Salih'in öldürülerek fotoğraflarının yayımlanmasının ardından, oğlu Yemen halkını intikam almaya çağırdı: Son Husi Yemen'den atılana kadar savaşın başını çekeceğim.
Dün öldürülen eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in oğlunun açıklamasını haberleştiren Suudi Arabistan'ın El Ekberiye televizyon kanalı, Ahmed Ali Salih'in "Son Husi Yemen'den atılana kadar savaşın başını çekeceğim. Babamın kanı, İran'ın kulaklarından ayrılmayan bir cehenneme dönecek" dediğini aktardı.
ÇATIŞMA ÇAĞRISI
Oğul Salih'in ses veya görüntü kaydına yer verilmeyen haberde, Ahmed Ali Salih'in babasının destekçilerine İran destekli Şii Husilerle çatışma çağrısı yaptığı belirtildi.
Eski bir komutan olan Ahmed Ali Salih, babası ve isyancı Husilerin mevcut Yemen Devlet Başkanı Abdrabbuh Mansur Hadi'ye karşı yaptıkları işbirliği bozulana kadar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ev hapsinde tutuluyordu. Şu anda da aynı ülkede koruma altında olduğu tahmin ediliyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Ahmed Ali Salih'i destekleyerek Husilere karşı savaştıracağı yorumları yapılıyor.
KADDAFİ GİBİ CESET FOTOĞRAFLARI YAYIMLANDI!
Çalkantılı yıllar geçiren Yemen'de Suudi Arabistan destekli yönetim güçlerine karşı Husiler ve Salih yanlıları birlikte mücadele ederken, bir süredir yaşanan anlaşmazlık çatışmaya dönmüştü.
Husiler, kendileriyle ittifaktan vazgeçerek Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen koalisyonuna yanaşan eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'i dün öldürmüştü. Salih'in cesedinin görüntülerinin yayımlanması, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesini hatırlatmıştı.
EVİ DE PATLATILDI
Sabahın erken saatlerinde Salih'in evine giren Husiler, içerideki tüm silahları çıkardıktan sonra eve yerleştirdikleri patlayıcıları infilak ettirmişti.
Husilerin, daha sonra Salih'in konvoyunu Sana'nın 40 kilometre güneyinde memleketi Sanhan'a giderken durdurdukları ve Salih'i bilinmeyen bir yere götürmelerinin ardından başından vurarak öldürdükleri kaydedilmişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Arslan: Cankurtaran Geçidi Bu Ay Hizmete Açılıyor
- Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
- Bakan Ağbal: Makine-Teçhizat Harcamalarında Yatırımcılara Destek Olacağız
- Zuckerberg'ten Aldıkları Parayı, Sanal Paraya Yatırarak Bitcoin Milyarderi Oldular
- Ayder Yaylası'na Alternatif Olarak 11 Yeni Yer Aranıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Seksomnia Hastalığına Sahip Adam, Uykusunda Eski Kız Arkadaşına Tecavüz Etti
- Menbiç'te Skandal Görüntü! Abd'li Kadın Asker, Teröristlere Halay Başı Oldu
- İngiltere Başbakanı May'e Suikast Girişimi Engellendi
- Abd'deki Yangın Kontrol Edilemiyor, 180 Ev Ve İş Yeri Zarar Gördü
- Trump, Sisi'yi Arayarak Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıma Fikrini Görüştü
Bu Haberle İlgili Yorumlar