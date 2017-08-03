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'Yenge' Beşiktaş'ın istediği yıldıza seslendi: Beşiktaş'a gel

'YENGE' BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ YILDIZA SESLENDİ: BEŞİKTAŞ'A GEL

Beşiktaş'tan Fransa'ya transfer olan Marcelo'nun eşi, Siyah-Beyazlıların gündemindeki Jeremain Lens'in fotoğrafının altına "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" yorumunu attı.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 18:50
Puan Ver : 'yenge' Beşiktaş'ın İstediği Yıldıza Seslendi: Beşiktaş'a Gel(10/10)6

Beşiktaş'ın bu yaz transfer döneminde Lyon'a sattığı Marcelo'nun eşinden, Beşiktaş'a büyük bir jest geldi.

"COME TO BEŞİKTAŞ" TAYFAYA DAHİL OLDU

Marcelo'nun eşi, Siyah-Beyazlıların transfer gözdesi Jeremain Lens'e sosyal medyadan "Come To Beşiktaş" yorumu attı.

İşte o fotoğraf;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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