YENGESİNE SAÇLARINDAN SÜRÜKLEYEREK TECAVÜZ EDEN SAPIK YAKALANDI!
Adana'da saçlarından tutarak yatak odasına götürdüğü yengesine tecavüz eden 30 yaşındaki sapık tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi D.B. (27), kayınbiraderi S.B.'nin (30) kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Tutuklanan S.B., savunmasında yengesiyle kendi rızasıyla birlikte olduğunu ileri sürdü.
TECAVÜZE UĞRADIĞINI İTİRAF ETTİ
Merkez Yüreğir ilçesinde oturan D.B., Hatay'da yaşayan ailesiyle birlikte dün sabah Köprübaşı Polis Merkezi'ne gelerek gece evine gelen evli ve 3 çocuk babası kayınbiraderi S.B.'nin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü.
"SAÇIMDAN TUTUP YATAK ODASINA GÖTÜRDÜ"
Çocuklarını uyuttuktan sonra eve gelen kayınbiraderinin S.B.'nin saçından sürükleyerek kendini yatak odasına götürdüğünü belirten genç kadın ifadesinde, "Dün akşam kapı çaldı. Önemli bir şey söyleyeceğim diyen kayınbiraderime kapıyı açtı. Kapıyı kilitleyip anahtarı cebine koydu. 'Bugün kardeşimin yatağında yatacağım. Bana yatak odasını göster' dedi. Saçımdan tutup yatak odasına götürdü ve oranın da kapısını kilitledi. Çok yalvardım ama beni dinlemedi. Bana tecavüz etti. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.
NÖBETÇİ MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI
Şikayet üzerine gözaltına alınan S.B., tecavüz suçlamasını kabul etmedi. Yengesiyle kendi isteğiyle cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren S.B. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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