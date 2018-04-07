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Yengesinin Hapis Cezasını Erteletmek İçin Onun Yerine Geçti

YENGESİNİN HAPİS CEZASINI ERTELETMEK İÇİN ONUN YERİNE GEÇTİ

Adana'da, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yengesinin cezasını, hamileliği sayesinde 2 yıl erteletmeye çalışan kadın, yengesinin yerine geçerek teslim oldu.

Tarih : 07 Nisan 2018, 12:50
Puan Ver : Yengesinin Hapis Cezasını Erteletmek İçin Onun Yerine Geçti(5/10)1

3 aylık hamile Emine G. (40), Adana Adliyesi'ne gelerek hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirterek, infaz edilmesini istediğini söyledi. İnfaz Bürosu ekipleri, Emine G'nin kimliğindeki fotoğrafın sonradan yapıştırılmış olabileceği konusunda şüphelendi. Parmak izi aldırılan Emine G'nin, yengesi Sürmeli G'nin nüfus cüzdanına kendi fotoğrafını yapıştırdığı tespit edildi.

HAMİLELİĞİ SAYESİNDE YENGESİNİNİ CEZASINI ERTELETMEYE ÇALIŞTI

"Resmi evrakta sahtecilik" suçundan gözaltına alınan kadının, hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 çocuğu olan Sürmeli G'nin cezaevine girmesini istemediği, hamileliği sayesinde yengesinin cezasını 2 yıl erteletmeye çalıştığı iddia edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Firari Sürmeli G. polis ekiplerince aranırken, Emine G. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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