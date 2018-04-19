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Yeni Akit Yazarı Kavakçı'dan Tepki Çeken Gülen Yazısı: Tövbe Edip Dönsün
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Yeni Akit Yazarı Kavakçı'dan Tepki Çeken Gülen Yazısı: Tövbe Edip Dönsün

YENİ AKİT YAZARI KAVAKÇI'DAN TEPKİ ÇEKEN GÜLEN YAZISI: TÖVBE EDİP DÖNSÜN

Yeni Akit gazetesi yazarı Yusuf Ziya Kavakçı, ABD'de yaşayan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen için "Tövbe edip Erzurum'daki köyüne dönsün" diye yazdı. Yazı gelen tepkiler üzerine yayından kaldırıldı.

Tarih : 19 Nisan 2018, 14:00
Puan Ver : Yeni Akit Yazarı Kavakçı'dan Tepki Çeken Gülen Yazısı: Tövbe Edip Dönsün(7/10)3

Yeni Akit gazetesi yazarı Yusuf Ziya Kavakçı, ABD'de yaşayan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in tövbe edip Erzurum'daki köyüne dönmesini ve kendisine bağlı cemaatin de asli faaliyeti olan eğitim faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini belirterek böyle bir durumda kendisinin kötü muameleye maruz kalmayacağını yazdı.

Fethullah Gülen cemaatinin eğitim-öğretim hizmeti yaparken batının istihbarat ve güç kuvvetlerinin hegemonyası sonucu bugünkü duruma evrildiğini belirten Kavakçı "Bence bu teşkilat aslî hizmetine dönmeli ve saf ve temiz mensuplarının güzel duygularına bağlanmalıdır" açıklamasını yaptı.

YAYINDAN KALDIRILDI

Yeni Akit yazarı Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı'nın "Fethullah Gülen olsam" başlıklı yazısı gelen tepkiler üzerine gazete tarafından yayından kaldırıldı.

Yeni Akit yazarı Yusuf Ziya Kavakçının yazısındaki ilgili bölüm şöyle;

"PİŞMAN OLDUM DEMELİ"

"Fetullah Gülen dramatik bir kararla Türkiye'ye dönmelidir, açık bir beyan ile 'hata ettik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyib Erdoğan ve arkadaşlarının iyiliğini aldık, suiistimal ettik, yanlış yaptık, tevbe, hem de tevbe-i nasuh ile tevbe ediyorum' demelidir. 'Peşiman oldum, nadim oldum, bir dahi işlememeğe azm u cezm eyledim', diye yüksek sesle ala meleinnas ahd vermelidir.

'Kan döken, bombalayan, adam öldüren kim varsa onları reddederim, mahkemelerde olanlar suçları sabit olanlar ceza görmelidir, Mahkemelerde ve davalarda mertçe konuşmalılar, asker sivil yalan söylememeliler, dosdoğru konuşmalılar' demelidir. Doğrusu kelli felli askerler mahkemede niye kem küm ediyorlar ve şöyle askerce ve erkekçe konuşmuyorlar, bu hayret-efza bir hadisedir.

Kendisini 15 Temmuz darbecilerden tecrid etmelidir, açıkça 'eskiden adamlarımdı, şimdi değil' diyebilmeli ve kendini onlardan tecrid etmelidir. Ve Türkiye'ye köyüne dönmelidir."

"ÜNİVERSİTE KURAR TEŞKİLATIN ASIL HİZMETİ CANLANIR"

"Bildiğini de anlatır, teşkilata sadece eğitim ve öğretim hizmetinde olmalarını emreder ve bir de dünya çapında güçlü bir İslam alimleri yetiştirme ve İslam araştırma merkezi ve üniversiteyi kurar. Bu merkez ve üniversite Dünya'da benzeri olmayan bir kalitede müessese olur. Türkiye'ye dönünce ve iktidar ile iyi münasebetlerini tesis edince, eminim, ona muamele de iyileşecek, böylece dış güçlerin tesirinden uzak olarak hayatının son günlerini yurtta geçirecek, teşkilatın asıl hizmeti yeniden canlacak ve bir uluslararası İslam alimleri yetiştirme projesi faaliyete girecektir. Malum tevbe meşrudur, itiraf ve itizar hükme medardır."

"KÖTÜ MUAMELEYLE KARŞILAŞMAYACAKTIR"

Gülen'in Türkiye'ye dönmesine mani olacak iki gücün dış istihbarat örgütleri ve dış devletlere sığınan örgütün üst düzey kadrosu olduğunu öne süren Kavakçı şöyle seslendi:

"Türkiye, Erzurum ve köyü memleketi. Yeter artık, Darül Harbi ve küfrü bırakıp Darül İslam'a dönsün. Gelince, fakire göre, öyle işkence etme ve zindana konma gibi bir kötü muamele ile karşılanmayacaktır.

"'TEVBE EDİYORUM' DEYİNCE AKAN SULARIN DURMASI LAZIM"

'Hata ettik, kul hakkı yedik, özür diliyorum, tevbe ediyorum' deyince akan suların durması lazım. Bu bence en uygun tamir yolu budur. Kendi dönmeli ve dış ülkelere sığınanlara da dönmelerini tavsiye etmelidir. Bu ancak FG'nin yapabileceği bir hal yoludur. Umarım haricden tıbbi müdahale ve ilaçlama manipülasyonu yoktur, sıhhati ve sağlığı bu tip sorumlu yola girmesine müsaittir.

ABD'den çıkışına mani olacak güçleri atlatıp hastahaneye gider gibi bir davranışla ve Türk İstihbaratının da yardımıyla bu sürpriz hareketi başarmalıdır. Fakirce bu ehven-i esrar, serreyn değil, esrar arasında en iyi bir çözümdür ve tek çıkar yoldur.

Ümid ederim ki yukarıdaki başlığın manası şimdi iyice anlaşılmıştır. FG maiyyetindeki lider kadronun içinde maqsud yönde telkinde bulunmak matlub olan çözüme daha kolay götürebilecektir.

Bu karmaşık Dünya konjonktüründe arz edilen fikirlerimin fiiliyata geçme ihtimali, anlaşılıyor ki, zayıftır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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