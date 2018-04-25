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Yeni aldığı araba pert oldu, 'Sonunda ateşe vereceğim' diye isyan etti

YENİ ALDIĞI ARABA PERT OLDU, 'SONUNDA ATEŞE VERECEĞİM' DİYE İSYAN ETTİ

İzmir'de kule vinç, üzerine düştüğü park halindeki otomobili hurdaya çevirdi. Yeni aldığı aracı kullanılmaz hale gelen genç adam, ''Ne yapacağımı bilmiyorum. En sonunda arabayı ateşe vereceğim.'' dedi.

Tarih : 25 Nisan 2018, 12:00
Puan Ver : Yeni Aldığı Araba Pert Oldu, 'sonunda Ateşe Vereceğim' Diye İsyan Etti(8/10)4

İzmir'in Menemen ilçesinde kule vinç, üzerine düştüğü park halindeki otomobili hurdaya çevirdi. Yeni aldığı aracı kullanılamaz hale gelen vatandaş, "Arabamın kaskosunu henüz yaptırmamıştım. İnşaat firması ile görüştüğümde zararımı karşılamayacaklarını söylediler. Suçu operatöre atıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. En son arabayı ateşe vereceğim." diyerek tepki gösterdi. Vincin düşme anı ve sonrası kameralara da yansırken, olaydan bir dakika önce sokaktan okul servisinin geçtiği görülüyor.

ÇEVREDE KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

İzmir'in Menemen ilçesi 29 Ekim Mahallesinde meydana gelen olayda bir inşaatın şantiyesinde 55-65 metre yükseklikteki kule vinç, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Önce bir binaya çarpan kule vinç, daha sonra park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda vinç operatörü Eren Bulut (23) ağır yaralandı. Olay anında araçta ve çevrede kimsenin olmaması faciayı önledi.

"ARABAM PERT OLDU, KASKOSUNU HENÜZ YAPTIRMAMIŞTIM"

Arabasını bir ay önce aldığı için kasko yaptırmadığını, inşaat firmasının da zararını karşılamadığını öne süren Oral Görüş, "Olay günü balkonda yemek yiyordum. Vincin ucu binaya doğru çarparken operatör vinci çevirdi ve vinç binanın yan tarafına çarptı. Olayda arabam pert oldu. İnşaat firması ile görüştüğümde yardımcı olmayacaklarını söylediler. Suçu operatöre atıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. En son arabayı ateşe vereceğim. Arabayı bir ay önce 44 bin liraya almıştım. Kaskosunu henüz yaptırmamıştım. Daha 3-4 kez anca binebildim" diye konuştu.

"BİR DAKİKA ÖNCE SOKAKTAN OKUL SERVİSİ GEÇTİ"

Görüş, vinç düşmeden bir dakika önce sokaktan okul servisinin geçtiğini belirterek, "Benim arabamın yanında bir başka komşumuz da arabasını yıkıyordu. Allah'tan ben arabanın içinde değildim. Mahkemeye verip hakkımı savunacağım" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIN OYUN OYNAMA SAATİYDİ"

Mahalle sakini Sibel Mutlu ise "Vinç, örümcek adındaki aleti kaldırırken zincir kopuyor ve makara fırlıyor. Bunun üzerine vinç önce arabaya düşüyor, ardından da apartmana çarpıyor. Vinç düşerken orada insanlar vardı, çocukların oyun oynama saatiydi. Şans eseri kimseye bir şey olmadı" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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