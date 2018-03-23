YENİ ANKET YAYINLANDI! İŞTE CUMHUR İTTİFAKI'NIN OY ORANI
Yerel ve genel seçimlerin damga vuracağı 2019'un siyasi nabzı şimdiden ölçülmeye başlandı. AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı ile birlikte girmeye hazırlandığı genel seçimler ile ilgili olarak yeni anket yayınlandı.
1500 KİŞİYLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLDÜ
Optimar Araştırma şirketi, 26 ilde 1500 katılımcıyla yüz yüze görüşerek anket yaptı. Şirket, katılımcılara, ittifakı nasıl karşıladıklarından eski siyasilerden kimin dönmesini istediklerine ilişkin bir dizi soru sordu. Anketin ilginç sorusunu ise 'Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması halinde (Erdoğan'a rakip olarak Abdullah Gül düşünülmüş) hangi adaya oy verecekleri oluşturdu.
YÜZDE 34 İTTİFAKA OLUMSUZ BAKIYOR
8-14 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen ankete göre, yüzde 54'lük kesim, AKP ile MHP arasındaki cumhurbaşkanlığı seçimi ittifakını destekliyor. Olumsuz bakanların oranı ise yüzde 34 oldu.
Söz konusu partilerin ittifakını 'Olumlu' bulan seçmen kitlesi oranları ise AK Parti; Yüzde 86,5, MHP; Yüzde 78,7, CHP; Yüzde 3,6, İyi Parti; Yüzde 25,9, HDP; Yüzde 9,7, diğer; Yüzde 25,0, kararsız; Yüzde 41,7 olarak belirlendi.
ABDULLAH GÜL DETAYI
Ankette katılımcılara, 'Eski siyasilerden hangilerinin yeniden siyasete dönmesini istersiniz?' sorusu da yöneltildi. Bu soruya en fazla tercih, yüzde 35.4 ile Abdullah Gül için geldi.
'Bugün seçim olsa hangi ismi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz' sorusuna ise katılımcıların yüzde 46.8'i Erdoğan yanıtını verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi parti seçmeninin yüzde 96.4'ünün, MHP seçmeninin yüzde 16.4'ünün, SP seçmeninin ise yüzde 30'unun destek verdiği kaydedildi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin seçmeninden yüzde 68,4 destek gördüğü, bu oranın MHP Lideri Devlet Bahçeli için yüzde 67.7 olduğu açıklandı.
ERDOĞAN'A KARŞI GÜL KALIRSA?
Anketteki ilginç soru ise 'Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması halinde 2. tura iki aday (Ankette Erdoğan'a rakip olarak Abdullah Gül düşünülmüş) kalırsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?' oldu. Bu soruya Recep Tayyip Erdoğan için yüzde 56,5, Abdullah Gül için yüzde 34,3'lük tercih yapıldı.
'Bugün bir genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusuna ise AKP için yüzde 52,2, CHP için yüzde 22,6, MHP için yüzde 10,7, HDP için yüzde 7,8, İyi Parti için yüzde 4,2 tercihi yapıldığı aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
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