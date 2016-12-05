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yeni asgari ücret için pazarlık başlıyor

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN PAZARLIK BAŞLIYOR

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın ilk toplantısını yapacak. Toplantıda, işçi ve işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.

Tarih : 05 Aralık 2016, 12:09
Puan Ver : Yeni Asgari Ücret İçin Pazarlık Başlıyor(7/10)5


İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın ilk toplantısını yapacak. Toplantıda, işçi ve işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.



Doğrudan 6,5 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlunun başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.



Geçen yıl hükümetin "asgari ücreti bin 300 liraya yükseltme" vaadinden dolayı işçi ve işveren arasında sakin geçen görüşmelerin bu yıl çetin pazarlıklara sahne olması beklenirken, bunda Türk-İşin bu yıl net bin 600 lirayı talep edeceğini açıklamasının da etkisi olacak.



Öte yandan, 2016da asgari ücretin tüm yıl net bin 300 lira olmasıyla uygulanmayan ilk ve ikinci altı aylık zam periyodu 2017 yılı için tekrar gündemde. Böyle olursa, asgari ücretli çalışan yeni yılın ilk ve ikinci altı ayında zamlı ücret alacak.



 



kaynak:bloomberght








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