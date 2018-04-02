Audi'nin amiral gemisi Yeni Audi A8, Dünyada Yılın Lüks Otomobili (World Luxury Car 2018) ödülünü kazandı. 24 ülkeden toplamda 82 üyeden oluşan jüri, aday otomobilleri tasarım, konfor ve güvenliklerinin yanı sıra çevresel etki, sürüş performansı, pazar etkisi ve fiyat/performans oranı gibi kriterlere göre değerlendirdi. Yeni Audi A8, markaya Dünya Otomobil Ödülleri'ndeki dokuzuncu zaferini kazandırdı.

YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE TÜRKİYE'YE GELECEK

AUDI AG Ürün Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Peter Mertens, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: Yeni Audi A8, tüm otomobil endüstrisi için inovasyonu ileriye taşıyor. Yenilikçi dokunmatik kontrol sistemi, istikrarlı ve geniş çaplı elektrifikasyon ve şartlı otomatik sürüşe uygun teknik nitelikleri ile otomotiv mühendisliğinde yeni standartlar belirliyor.

Audi'nin Neckarsulm fabrikasında üretilen Audi A8, yılın ikinci çeyreği itibariyle Türkiye'de satışa sunulacak. Özel malzemelerle, en üst kalitede üretilen otomobilin donanım özellikleri arasında opsiyonel olarak sunulan Audi laser light özellikli HD Matrix LED farlar, dinamik dört tekerlekten yönlendirme sistemi ve ayak masajı özelliğine sahip arka koltuk paketi yer alıyor.

AUDI'NİN KAZANDIĞI ÖDÜLLER

Audi'nin bugüne dek Dünya Otomobil Ödülleri'nde kazandığı başarılar şunlar:

2005 Audi A6 Dünyada Yılın Otomobili

2007 Audi RS4 Dünyanın En İyi Performans Otomobili

2007 Audi TT Dünyada Yılın En İyi Otomobil Tasarımı

2008 Audi R8 Dünyanın En İyi Performans Otomobili

2008 Audi R8 Dünyada Yılın En İyi Otomobil Tasarımı

2010 Audi R8 V10 Dünyanın En İyi Performans Otomobili

2014 Audi A3 Dünyada Yılın Otomobili

2016 Audi R8* Dünyanın En İyi Performans Otomobili

2018 Audi A8 Dünyada Yılın Lüks Otomobili

Kaynak: haberinburada