

Markanın desteğiyle gerçekleştirilen "Örümcek Adam: Eve Dönüş" filminde ünlü aktör Tom Holland tarafından canlandırılan Örümcek Adam "Peter Parker", yine bir başka ünlü aktör Jon Favreau'nun oynadığı "Happy Hogan" tarafından kullanılan yeni Audi A8'in içinde aksiyondan aksiyona koşuyor.







Sinemaseverler, bu sahnelerde yeni A8'in ön ve arka tasarımını görme imkanı bulacak. Ayrıca yeni A8'de bulunan ve Audi'nin yapay zeka teknolojilerinin en ilerici örneği olan "otonom sürüş" teknolojilerini de izleyebilecek.







"Örümcek Adam: Eve Dönüş" filminde, Audi, sadece A8 ile yer almıyor. Filmde Tony Stark karakteri Audi R8 V10 Spyder, Peter Parker da Audi TTS Roadster kullanıyor.







Filmin dünya galası 28 Haziran'da Los Angeles'ta yapılarak, Temmuz ayı içinde de dünya genelinde gösterime girecek.







kaynak:ahaber