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yeni bir havalimanı daha geliyor

YENİ BİR HAVALİMANI DAHA GELİYOR

Kaş Havalimanı için SHGM'den onay çıktı. Bakanlık onayının ardından ihalesi yapılacak havalimanı için devler kolları sıvadı. Yatırım, ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağlayacak.

Tarih : 06 Haziran 2017, 08:58
Puan Ver : Yeni Bir Havalimanı Daha Geliyor(5/10)7


Antalya turizmine doping etkisi yapacak Kaş Havalimanı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) gerekli izinlerin alındığı öğrenildi. İzinlerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan onayından geçmesiyle birlikte ihale süreci resmen başlayacak. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilmesi planlanan havaalanının ihalesi için dev şirketler çalışmalara başladı.



 



kaynak:milliyet








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