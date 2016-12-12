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yeni bir zenfone geliyor: asus z01hda

YENİ BİR ZENFONE GELİYOR: ASUS Z01HDA

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi Asus'tan yeni bir Zenfone modeli geliyor. Asus Z01HDA olarak adlandırılan modelin detayları sizerle.

Tarih : 12 Aralık 2016, 09:45
Puan Ver : Yeni Bir Zenfone Geliyor: Asus Z01Hda(5/10)5


Tayvanlı akıllı telefon üreticisi Asus'tan yeni bir Zenfone modeli geliyor. Asus Z01HDA olarak adlandırılan modelin detayları sizerle.



Çin'in regülasyon kurumlarından olan TENAA bir akıllı telefonun daha basına sızmasına sebep oldu. Çin'de satışa çıkacak telefonların, piyasaya çıkmadan önce kayıt olup onay almaları gereken bir kurum olan TENAA'nın internet sitesindeki bilgilerle yeni telefonun detaylarını paylaşıyoruz.



Asus Z01HDA nasıl olacak?



İlk olarak cihazın Qualcomm Snapdragon 625'ten güç alacağını belirtelim. 5.5 inç büyüklükte bir ekrana ve Full HD çözünürlüğe sahip olacak telefonun arka tarafında çift kamera bulunuyor.



Cihazın 2GB, 3GB ve 4GB RAM seçenekleri sunan versiyonları olacak. Bu RAM seçenekleriyle birlikte aynı zamanda cihazın dahili depolama alanı da artacak. Sırasıyla 16GB, 32GB ve 64GB depolama alanıyla gelecek telefonun Zenfone 3 Zoom olarak adlandırılacağı tahmin ediliyor.



Çift kamera olacağını belirtmiştik. Ön kamerayla ilgili 13MP çözünürlük bilgisi paylaşılmış. Arka tarafta ise 12.2MP ve 13MP olmak üzere iki farklı kamera yer alacak. Arka tarafta ayrıca parmak izi okuma sensörünün olması da dikkat çekici bir detay.



Cihaz 154.3 x 77 x 7.99 mm ölçülerine ve 170 gram ağırlığa sahip olacak. Tüm bu donanım 4850 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alacak. Yeni telefon, kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow sürümüyle çıkacak. Cihazın 2017'nin ilk çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor.



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