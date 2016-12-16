

BMW 5 Serisi Sedan'ın yedinci nesli, sportif görünümü ile Mart 2017'den itibaren tüm Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarında satışa sunulacak.







Yeni BMW 5 Serisi Sedan, ilk altı neslinde 7,6 milyonu aşan bir satış rakamına ulaşan BMW 5 Serisi'nin dikkat çekici başarısını sürdürmek için gereken tüm özellikleri barındırıyor. BMW AG Yönetim Kurulu Başkanı Harald Krüger şunları söylüyor, “BMW 5 Serisi'nin yedinci nesli NUMBER ONE > NEXT stratejisiyle tanımladığımız gibi geleceği işaret ediyor. Teknolojik liderliği, heyecan uyandıran zengin ürün yelpazesini ve dijitalleşmeyi başarıya ulaşmadaki en önemli faktörler olarak görüyoruz. Model portföyümüzün büyük otomobil sınıfına genişlemesiyle birçok müşterinin isteğine yanıt verebiliyoruz. Yeni BMW 5 Serisi'nin teknolojik açıdan yeni standartları belirleyeceğine ve büyük bir çekim noktası oluşturacağına inanıyorum. Bu otomobil business sedan sınıfının zirvesindeki konumunu korumaya devam edecektir.”



Üstün sürüş keyfi ve üstün aerodinamik özellikler



Alüminyum ve yüksek dayanıklılığa sahip çeliğin daha faza kullanılması ve BMW Efficient Lightweight hafif tasarım konseptinin katı bir şekilde uygulanması ile Yeni 5 Serisi Sedan'ın önceki modele göre 100 kilogram daha hafif olmasını sağlıyor. Yeni tasarlanan yürüyen aksam, alçak ağırlık merkezi, BMW'ye özgü eşit ağırlık dağılımı ve dengeli bir burulma mukavemeti sunan hafif gövde, dinamik sürüş deneyimi ile uzun mesafe konforunu bir araya getiriyor. xDrive akıllı dört çeker özelliğiyle bir araya getirilen Integral Aktif Direksiyon gibi çeşitli yürüyen aksam seçenekleri, BMW 5 Serisi'ni bir kez daha sınıfının zirvesine yerleştirecek dinamiklere odaklanan genel tasarıma katkıda bulunuyor.



Otomatik sürüşe doğru bir sonraki adım



Yeni BMW 5 Serisi'nde sürücüye destek sunmak üzere birçok yardım sistemi bulunur. Bu destek, kritik anların yanı sıra trafik sıkışıklıkları, yavaş akan trafik ve otobanların düz ve monoton ilerleyen bölümleri gibi direksiyon başında daha az zahmet gerektiren durumlarda da elinizin altında.



Bu amaçla otomobilde çevreyi izlemek üzere opsiyonel radar ve ultrasonik sezicilerle birlikte çalışan bir stereo kamera da standart olarak sunuluyor. BMW 5 Serisi'nde zorlu durumlardan kaçınma yardımı ve Kavşak trafik uyarısı gibi yeni özelliklerle birlikte Şerit Değiştirme Asistanı ve aktif yandan darbe korumalı Şeritte Tutma Asistanı da bulunuyor. Aktif yandan darbe korumalı Şeritte Tutma Asistanı, şerit çizgilerini ve otomobilin etrafındaki alanı izleyerek düzeltici direksiyon müdahalelerinde bulunuyor ve böylece olası çarpışmalardan kaçınma konusunda sürücüye yardımcı oluyor.



BMW 5 Serisi aynı zamanda opsiyonel Aktif Cruise Control (ACC) sistemi ve Direksiyon ve Şeritte tutma yardımına yönelik genişletilmiş fonksiyonlarla otomatik sürüş yönünde bir adım daha atıyor. Bunlar arasında opsiyonel Akıllı Hız Yardımı'nın cruise control sistemiyle iletişim halinde olduğu hız limitlerinin benimsenmesi de bulunuyor (sürücü bu rakamı +/– 15 km/sa olarak ayarlayabilir). Otomobil hareketsiz halden 210km/sa hıza kadar sürücüyü tercih ettiği şekilde hızlanma, fren yapma ve direksiyonu yönlendirme görevlerinden kurtarabiliyor. Akıllı Otomatik Start/Stop fonksiyonu artık tepkisini rota ve trafik koşularına göre ayarlıyor ve böylelikle daha fazla sürüş konforu sunuyor.



Son Nesil XDrive!



Kullanıcı dostu olmayı hedefleyen yeni BMW 5 Serisi, son nesil iDrive sistemiyle donatılmış. En üstün özelliklere sahip bu model, navigasyon, telefon ve eğlence özelliklerinin yanı sıra otomobile ait fonksiyonları da yüksek çözünürlüklü 10,25 inç ekranda gösteriyor. Sistem, sürücü tarafından arzu edildiği şekilde Drive Butonu, sesli komut veya jestler aracılığıyla ya da doğrudan ekran kontrollerine dokunularak kullanılıyor. Tam renkli BMW Head-Up Display'in en son nesli öncekine göre yüzde 70 oranında daha geniş bir yansıtma yüzeyine sahip ve trafik işaretleri, telefon rehberleri, radyo istasyonları, müzik parçaları, navigasyon talimatları ve yardım sistemlerinden gelen uyarıları görüntüleyebiliyor.



Yüzüklerin Efendisi Serisine Yeni Ekleme!