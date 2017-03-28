YENİ DİZİ İSİMSİZLER EKRANLARDA FIRTINA GİBİ ESTİ
Kanal D'nin yeni dizisi İsimsizler ekranlarda fırtına gibi esti. Özellikle sosyal medyada dizinin ilk bölümüne gelen tepkiler olumluydu.
İsimsizler 2. Bölüm Fragmanı yayında! İsimsiz kahramanların bu vatan için yeni bir görevi var! Fatih, bu vatan için hayatından vazgeçmeye hazır kahramanları bir araya toplar.
Bu kahramanların şimdi başında canlı bomba tehlikesi vardır. Örgüt canlı bomba içeriğine devlet süsü vermeyi amaçlar. İsimsiz kahramanlar bu canlı bombayı durdurarak canların yok olmasını engelleyebilecek mi? Devletin bu kahramanlarını hangi tehlikeler bekliyor?
kaynak:hürriyet
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