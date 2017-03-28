

İsimsizler 2. Bölüm Fragmanı yayında! İsimsiz kahramanların bu vatan için yeni bir görevi var! Fatih, bu vatan için hayatından vazgeçmeye hazır kahramanları bir araya toplar.



Bu kahramanların şimdi başında canlı bomba tehlikesi vardır. Örgüt canlı bomba içeriğine devlet süsü vermeyi amaçlar. İsimsiz kahramanlar bu canlı bombayı durdurarak canların yok olmasını engelleyebilecek mi? Devletin bu kahramanlarını hangi tehlikeler bekliyor?







kaynak:hürriyet