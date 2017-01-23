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YENİ DÖNEM ABD-RUSYA İLİŞKİLERİ İÇİN İLK AÇIKLAMA

Lavrov,Trump ile Putin'in pek çok dış politika konusunda aynı görüşte olduklarını söyledi

Tarih : 23 Ocak 2017, 14:24
Puan Ver : Yeni Dönem Abd-Rusya İlişkileri İçin İlk Açıklama(10/10)7


Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pek çok dış politika hedefleri üzerinde aynı görüşte olduklarını söyledi. Lavrov bu açıklamayı konuk Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile birlikte düzenlediği basın toplantısında yaptı.



 



kaynak:sabah








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