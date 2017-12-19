Yeni emlak taslağının hayata geçmesiyle komisyon oranı yüzde 3 ile sabit kalacak, ofisler için 30 metrekare şartı getirilecek, satılan veya kiralanan gayrimenkul için ise ilanın kaldırılması için 2 gün süre tanınacak.

Emlakçılık sistemini baştan aşağı değiştirecek olan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı görüşe açıldı. Yönetmelik ile gayrimenkul alım-satım işlemlerinde kiralama işlemlerinde komisyon bedeli bir ay olarak belirlenirken, satış işlemlerinde ise komisyon oranı yüzde 3'ü geçemeyecek. Hazırlanan taslak ile artık her önüne gelen emlakçılık da yapamayacak. Merdiven altı ofisler kapanacak ofis için minimum 30 M2 şartı getirilecek. Öte yandan vatandaşın en fazla şikayetçi olduğu sahte veya karşılığı olmayan ilanlar için de düzenleme getirildi. Artık satış ve kiralama sonrası bir gayrimenkulün ilanı en fazla 2 gün içinde görünen alanlardan kaldırılacak.

EN AZ 30 M2 OFİS ŞARTI

Taslakta emlak faaliyetine ilişkin yükümlülükler de yeniden belirlendi. Artık açılacak olan emlak ofisleri ya da mevcutta faaliyette olan ofisler için Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 2. maddesinde tanımlanan bağımsız bölüm niteliğinde olması değeri esas alınacak ve ofis için en az 30 metrekare şart olacak. Emlak ofislerinin demirbaşları da yeni taslakta yer aldı. Emlak ofislerinde idari büro ve kabul yeri ile 14 üncü maddenin birinci fıkrasının bendinde belirtilen dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması, hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip olması, taşınmazın gösterilmesi gibi işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere mülkiyeti işletmeye ait veya işletme adına kiralanmış yeterli sayıda taşıt bulundurulması da zorunlu olacak.

ÇERÇEVESİ NETLEŞTİRİLDİ

Yeni yönetmelik ile emlaçılık mesleğinin sınırları da çizildi. Emlakçılara taşınmaz alım satımı ve kiralaması konusunda pazarlama faaliyetinde bulunmak ve aracılık yapmak, alım satım ve kiralamaya konu taşınmazla ilgili inceleme, araştırma, raporlama ve danışmanlık yapmak, iş sahibinin talebi halinde taşınmazın rayiç satış veya kira bedelini tespit etmek, aracılık işlemlerine ilişkin diğer hizmetleri yürütme hizmetleri verildi.

KİRALIK DA KOMİSYON BİR KİRAYI GEÇMEYECEK

Hizmet bedeline ilişkin, kiralama işlemlerinde hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin bir aylık tutarından fazla olamaz maddesi yönetmelikte en dikkat çekici madde olurken, alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin yüzde üçünden fazla olmayacağı belirtildi.

EŞİT PAYLAŞTIRILACAK

Yönetmelikte işletme, alım satıma aracılık sözleşmesi veya kiralamaya aracılık sözleşmesinin kurulmasıyla hizmet bedeline hak kazanacağı açıklanırken, "Hizmet bedeli, iş sahibi ile alıcı veya kiracı arasında aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça eşit olarak paylaştırılır" ifadesi yer aldı.

İLAN ÜZERİNDEN VATANDAŞI KANDIRMAYA SON

Görüşe açılan taslakta yer alan en önemli maddelerden biri de ev arayan vatandaşı isyan ettiren karşılıksız ilanlara yönelik oldu. Emlakçılar yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte artık satışını veya kiralamasını yaptıkları gayrimenkullerin ilanlarını vatandaşın görebileceği yerlerde sergileyemeyecekler. Emlakçıklar satış ve kiralama sonrası 2 gün içerisinde söz konusu mülkün ilanı kaldırmakla mükellef olacak.

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU

Yeni taslak ile birlikte emlakçılara yönelik yetki belgesi de oluşturulacak. Emlakçılar taşınmazların satılması veya kiralanmasına yönelik ilan ve reklamlarında, adres ve tapu bilgileri hariç olmak üzere iletişim bilgisine ve yetki belgesi numarasına da yer vermek zorunda olacak. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada