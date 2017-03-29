Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

yeni facia! 146 göçmeni taşıyan bot battı

YENİ FACİA! 146 GÖÇMENİ TAŞIYAN BOT BATTI

İtalya'ya gitmeye çalışırken Akdeniz'in sularına gömülen bottan yalnızca bir göçmen kurtulabildi.

Tarih : 29 Mart 2017, 17:02
Puan Ver : Yeni Facia! 146 Göçmeni Taşıyan Bot Battı(6/10)6


Birleşmiş Milletler (BM), Libya'dan İtalya'ya gitmek üzere Akdeniz'e açılan göçmen botunun battığını bildiriyor.



Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, botta 146 kişinin bulunduğunu faciadan kurtulan bir Gambialı göçmen söyledi.



Gambialı göçmenin İspanyol donanmasına ait bir gemiyle İtalya'nın Libya'ya en yakın noktası olan Lampedusa adasına götürüldüğü belirtildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Yeni  Facia  146  Göçmeni  Taşıyan  Bot  Battı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER