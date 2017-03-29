YENİ FACİA! 146 GÖÇMENİ TAŞIYAN BOT BATTI
İtalya'ya gitmeye çalışırken Akdeniz'in sularına gömülen bottan yalnızca bir göçmen kurtulabildi.
Birleşmiş Milletler (BM), Libya'dan İtalya'ya gitmek üzere Akdeniz'e açılan göçmen botunun battığını bildiriyor.
Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, botta 146 kişinin bulunduğunu faciadan kurtulan bir Gambialı göçmen söyledi.
Gambialı göçmenin İspanyol donanmasına ait bir gemiyle İtalya'nın Libya'ya en yakın noktası olan Lampedusa adasına götürüldüğü belirtildi.
kaynak:milliyet
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