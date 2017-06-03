İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi Yusuf Akçayoğlu, İstanbul Yeni Havalimanının Türkiye'nin yanı sıra dünya havacılık ve ulaşım sektörüne çok büyük bir katkı sağlayacağını ifade ederek, "Bizim havalimanımıza birçok hava yolu şirketinin başvuru yapacağına eminiz.



İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi Yusuf Akçayoğlu, İstanbul Yeni Havalimanının Türkiye'nin yanı sıra dünya havacılık ve ulaşım sektörüne çok büyük bir katkı sağlayacağını ifade ederek, "Bizim havalimanımıza birçok hava yolu şirketinin başvuru yapacağına eminiz. Dünya yolcularının da bilet fiyatlarının ucuzlamasına sebep olacağız." dedi.



Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2017 Yıllık Zirvesinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, Türkiye'nin coğrafik konumundan dolayı rekabet avantajına sahip olduğunu söyledi. Akçayoğlu, "Bu da Türkiye'yi taşıma, ulaşım anlamında çok rekabetçi kılıyor. Bunu enerji kesişim noktası olmaktan tutun ulaşımın diğer bütün alanlarına dahil edebiliriz"" dedi.







Havacılıkla ilgili olarak Türkiye'nin son 15 yılda büyük bir gelişme gösterdiğinin altını çizen Akçayoğlu, özellikle Ulaştırma Bakanlığının yürüttüğü 'herkes uçacak' programı ve açılan hava alanları sayesinde yolcu sayısının artış gösterdiğini ifade etti.







kaynak:milliyet