İlk etabı 29 Ekim 2018 yılında açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yüzde 80'i tamamlanan ve biniş bankoları montajları da başlayan havalimanı faaliyete girdiğinde başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise tam kapasite ile hizmet verildiğinde 225 bin kişiye istihdam sağlayacak. Sadece İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş bünyesinde 3 bin 500 özel güvenlik personeli görev alacak. Havalimanı istihdam edeceği polis sayısı ile de en büyük olacak. Tarifeli uçuş trafiğine 7,5 ay sonra kapanacak olan Atatürk Havalimanı'nda şu an yaklaşık 850 polis çalışırken dev merkez açıldığında 51 ilden daha fazla polis görev yapacak. Büyük bir şehirden farksız olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda bin 850 polisin çalışması bekleniyor.

51 İLİ GERİDE BIRAKACAK

Gazete Habertürk'ün haberine göre 29 Ekim'de 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılacağı havalimanında görev yapacak polis sayısıyla Edirne, Çanakkale, Kütahya, Iğdır, Ardahan ve Kars'ın da aralarında oduğu 51 ili geride bırakacak.

PASAPORT POLİSİ BİLE İLDEN FAZLA

150 havayolu şirketine 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkânı sağlayacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda pasaport banko sayısı ise 228 olacak. Bu bankolarda 3 vardiya eşliğinde 750 pasaport polisinin görev yapması bekleniyor. Bu rakam 2015 verilerine göre 600 polisle Çankırı, 593 polisle Gümüşhane, 570 polisle Bartın, 528 polisle Ardahan, 385 polisle Bayburt'u geçiyor.

TÜM ZAMANLARIN GÜVENLİKLE İLGİLİ REKOR İŞ BAŞVURUSU YAPILDI

İstanbul Yeni Havalimanı'nda istihdam edilecek 3 bin 500 güvenlik görevlisi ilanına ilgi devam ediyor. Başvuru sayısının 10 bini geçtiği öğrenilirken bu rakamın tüm zamanların rekoru olduğu belirtiliyor. Bu arada İstanbul Yeni Havalimanı'nda, teknik altyapının yanı sıra hava tarafındaki operasyonel faaliyetler için de hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda Devlet Hava Meydanları İşletmesi, İstanbul Yeni Havalimanı'nda görev yapacak Hava Trafik Kontrolörlerine yönelik kurs düzenledi. Havalimanında görev yapacak personelin aldığı kursun detaylarına ilişkin bilgiler paylaşan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, "Atatürk Havalimanı'nda, 5-9 Mart arasında Eurocontrol teşkilatının uzman eğitimcilerince kursiyerlere iletişim, motivasyon, liderlik, stres, güvenlik yönetimi, çatışma yönetimi ve değişim yönetimi gibi yöntemleri içeren eğitim verildi. 16 Hava Trafik Kontrolörü, AHL'de düzenlenen bir törenle sertifikalarını aldılar" dedi.

Kaynak: haberinburada