YENİ HAVALİMANINDA BİR İLK DAHA! DAHA ÖNCE HİÇ YAPILMAMIŞTI
Türkiye'de ilk kez bir havalimanına meteoroloji kulesi yapılıyor. Yeni havalimanına yapılacak olan kule, dünyanın en gelişmiş meteorolojik teknik cihazları, radar ve uydusu ile donatılacak.
Türkiye'de ilk kez bir havalimanına meteoroloji kulesi yapılıyor. Yeni havalimanına yapılacak olan kulenin, dünyanın en gelişmiş meteorolojik teknik cihazları, radar ve uydusu ile donatılacağı öğrenildi. Kule tamamlandığı zaman havayolu şirketlerine hava durumu bilgileri Meteoroloji Müdürlüğü tarafından anında verilebilecek.
TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANACAK
Yapımında son teknoloji kullanılan ve bittiğinde dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak olan yeni havalimanına Türkiye'de ilk kez bir Meteoroloji Kulesi yapılıyor. Kule inşaatı bittiğinde, Meteoroloji Müdürlüğü ekipleri havayolu şirketlerine anlık hava durumu bilgisi ve beklenen hava tahmin raporunu verecek.
22 METRE YÜKSEKLİĞİNDE OLACAK
Halen devam eden Meteoroloji Kulesi, inşaat bittiği zaman 22 metre yüksekliğinde olacak. Türkiye'de ilk olan Meteoroloji Kulesi bittiğinde, çalışanlar meteorolojik teknik cihazların verilerini hava raporlarında kullanacakları gibi, aynı zamanda da yeni havalimanında bulunan pistleri gözle görerek de gözlem ve tahmin yapabilecek. Hava gözlem ve tahminleri için son teknoloji kullanılan Meteoroloji Kulesi tamamlandığında dünyanın en modern kulelerinden biri olacak.
Kaynak: haberinburada
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