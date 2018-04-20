Saldırı Sonrası Şenol Güneş'ten İlk Açıklama: Canım Değil İçim Acıyor
Başbakan 'endişeliyiz' Diyen Abd'ye Sert Çıktı: İşinize Bakın!
Olaylı Derbiyi Yorumlayan Müge Anlı, Suçluyu Buldu
Şenol Güneş'e Yapılan Saldırı, Başbakan'ı Kızdırdı
Kamyonet Şarampole Yuvarlandı! Cenazeleri El Ele Tutuşup Çıkardılar
Yeni Havalimanı'nın İlk Konuğu 7 Bölgeden Gelen Çocuklar Oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Olaylı Derbinin Kararı İçin Tarih Verdi
Ak Partili Şentop, Chp'nin Sürpriz Adayını Duyunca Kahkaha Attı
Düşman Kardeşlerin Tarihi Zirvesi Öncesi Bir İlk! Kırmızı Hat Kuruldu
Tüp Bomba Gibi Patladı, Ortalık Savaş Alanına Döndü: 1 Ölü, 16 Yaralı
Türkiye Dün Akşam Ekran Başındaydı! İşte Gecenin Reytingleri
Altın Fiyatları Sakinledi
İstanbul'a Gelen Robot Sofia Sözleriyle Şaşırttı: Bana Para Vermediler
Ankara, Fetö'cüyü Serbest Bırakan Yunanistan'a Sert Çıktı
Kulisleri Hareketlendiren Görüşme! Bir Araya Geliyorlar
Mide Bulandıran Olay! Kediye Tecavüz Edip Bıraktılar
Elitaş Anlattı, Cumhurbaşkanlığı Pusulası Nasıl Olacak
60 Bin Liraya Çoban Bulamıyorlar
Chp'li Yılmaz, Cumhurbaşkanlığına Adaylığını Açıkladı
Şenol Güneş, Bugünkü Antrenmana Çıkmıyor

Yeni Havalimanı'nın İlk Konuğu 7 Bölgeden Gelen Çocuklar Oldu

YENİ HAVALİMANI'NIN İLK KONUĞU 7 BÖLGEDEN GELEN ÇOCUKLAR OLDU

Hizmete girdiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak olan İstanbul 3. Havalimanı'nın ilk ziyaretçileri, Türkiye'nin yedi bölgesinden gelen 70 çocuk oldu.

Tarih : 20 Nisan 2018, 14:20
Puan Ver : Yeni Havalimanı'nın İlk Konuğu 7 Bölgeden Gelen Çocuklar Oldu(7/10)3

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklara havalimanını gezdirerek, bilgi verdi.

"AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZA DAHA GELİŞMİŞ TÜRKİYE BIRAKMAK"

Bakan Arslan, "Biz attığımız her adımda, bu havalimanında olduğu gibi geleceğimizi ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızı düşünüyoruz. Amacımız çocuklarımıza gelişmiş ve daha temiz bir Türkiye bırakmak" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yeni  Havalimanı  Nın  İlk  Konuğu  7  Bölgeden  Gelen  Çocuklar  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER