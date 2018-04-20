Hizmete girdiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak olan İstanbul 3. Havalimanı'nın ilk ziyaretçileri, Türkiye'nin yedi bölgesinden gelen 70 çocuk oldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklara havalimanını gezdirerek, bilgi verdi.

"AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZA DAHA GELİŞMİŞ TÜRKİYE BIRAKMAK"

Bakan Arslan, "Biz attığımız her adımda, bu havalimanında olduğu gibi geleceğimizi ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızı düşünüyoruz. Amacımız çocuklarımıza gelişmiş ve daha temiz bir Türkiye bırakmak" dedi.

Kaynak: haberinburada