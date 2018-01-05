

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar yetkisinin birden fazla kurumda olmasına kişisel olarak karşı çıktığını belirterek, bunun değiştirilmesi için mücadele vereceğini söyledi. Özhaseki, yeni imar planlarında 5 kattan fazlasına izin verilmeyeceğini bildirdi.



2018 PLANLARINI ANLATTI



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, basın toplantısı düzenleyerek 2017 yılı faaliyetleri ve 2018 yılı planları hakkında bilgi verdi. Bakan Özhaseki, 2020 sonrası iklim değişikliği riskine karşı küresel mücadele yapılmasını öngören Paris Anlaşmasıyla ilgili, Türkiye'nin konumu değiştirilmeden anlaşma metninin TBMM'ye getirilmeyeceğini söyledi. Özhaseki buradaki şartın, Türkiye'nin yardım eden ülke konumundan çıkarılarak, yardım alan ülke konumuna getirilmesi olduğunu aktardı.



HER DAİRE İÇİN 1 PARK YERİ ZORUNLULUĞU GELİYOR



Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Özhaseki, 52 ilde 209 risk alanı belirlendiğini, 639 bağımsız birim ve 524 bin konutun yenilendiğini kaydetti. Özhaseki, bugüne kadar kentsel dönüşüm için kira yardımı dahil 5 milyar 155 milyon liralık kaynak kullanıldığı bilgisini verdi. En zor dönüşümün şehirlerde yaşandığını kaydeden Mehmet Özhaseki, yeni binalardaki otopark zorunluluğunda da bazı düzenlemeler yapılacağını anlattı. Özhaseki, daha önce 3 daire için 1 park yeri şeklindeki zorunluluğun, her daire için getirileceğini, belediyelere para vererek otopark zorunluluğundan kurtulmanın da önüne geçecek bir düzenleme yapılacağını paylaştı.



TEK İMZA İLE YAPI RUHSATI ALINACAK



Bakanlığın görev alanıyla ilgili bürokrasiyi azaltan çalışmalar yapıldığını dile getiren Mehmet Özhaseki, yapı ruhsatı almak için gerekli imza sayısının 18'den 2'ye düşürüldüğünü, önümüzdeki dönem artık tek imza ile yapı ruhsatı alınabileceğini söyledi.



YENİ PLANLAMALARDA 5 KATI GEÇEMEYECEK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek binalar konusundaki şikayetlerini hatırlatan Bakan Özhaseki, bu konuda daha önceden alınmış imar kararlarına kazanılmış haklar olduğu gerekçesiyle müdahale edilemediğini bildirdi. Ancak yeni yapılan imar planlarında 5 kattan fazlasına izin verilmeyeceğini ifade eden Mehmet Özhaseki, bir soru üzerine, birden fazla kurumda imar yetkisi bulunmasına karşı olduğunu anlattı. İmar yetkisinin belediyede, bunun denetim yetkisinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığında olduğunu dile getiren Özhaseki, planların tek elden yapılması konusunda mücadele vereceğini belirtti. Artık komşu parsele göre, parsel bazlı yoğunluk artışı olmayacağına değinen Mehmet Özhaseki, bunun adalet duygusunu da zedelediğini dile getirdi.



YAPI DENETİM FİRMALARI OTOMATİK BELİRLENECEK



İyi niyetle çıkarılan yapı denetim sisteminin bazı aksaklıkları bulunduğunu ifade eden Özhaseki, arsa sahipleri bedeli üstlenmek istemediği için yapı denetim firmalarının müteahhitler tarafından belirlendiğini, bunun da bazın istismara yol açtığını kaydetti. Bakan Özhaseki, yeni dönemde yapı denetim firmalarının otomatik olarak belirleneceği sistemin geleceği bilgisini verdi.



"TUZLA İÇİN EN AĞIR CEZA VERİLECEK"



Tuzla'da meydana gelen çevre faciasıyla ilgili olarak, buradaki kimyasal madde ile bunları hangi sektörlerin kullandığının tespit edildiğini söyleyen Mehmet Özhaseki, bundan sonraki işin savcılarda olduğunu, sorumlulara Çevre Kanunu uyarınca öngörülen en ağır cezanın verileceğini belirtti.































Kaynak: haberinburada



