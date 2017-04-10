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yeni ipad'ler eski ipad parçaları ile tamir edilebilecek

YENİ İPAD'LER ESKİ İPAD PARÇALARI İLE TAMİR EDİLEBİLECEK

Mart ayında yenilenmiş iPad tanıtılmıştı. Son çıkan araştırma yeni iPad'de bir önceki modelden yükseltilmiş parçalar kullanıldığını ortaya çıkardı. Dahası yeni iPad'ler eski iPad parçaları ile tamir edilebilecek.

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:23
Puan Ver : Yeni İpad'ler Eski İpad Parçaları İle Tamir Edilebilecek(8/10)7


Mart ayında yenilenmiş iPad tanıtılmıştı. Son çıkan araştırma yeni iPad'de bir önceki modelden yükseltilmiş parçalar kullanıldığını ortaya çıkardı. Dahası yeni iPad'ler eski iPad parçaları ile tamir edilebilecek.



Teknoloji dünyası Apple'ınyeni iPadmodellerini tanıtmasını beklerken, firma Martayında yenilenmiş iPad'iduyurmuştu. Eski modeline göre daha geniş ve ağır olan 9.7inçlik model, kamuoyunun tam olarak beklediği cihaz olmasa da bir özelliği, çok farklı bir noktada ilgi çekici olmaya başladı. Çıkan son haberlere göre yeni iPad'ler eski iPad parçaları ile tamir edilebilecek.



iFixit'e göre yeni 9.7 inçlik iPad'de bulunan parçaların birçoğu, kendisinden önce gelen iPad Airile aynı ya da geliştirilmiş şekilde üretilmiş. Bu da cihazın tamirinin, tamir işi yapanlar için tanıdık geleceği ve önceki iPad Air'in parçalarını kullanma şansları olduğu anlamına geliyor. Bu durum yeni iPad'leri çabuk bozulanlar için de yeni parça stokları gelene kadar kullanışlı olabilecek.



Bununla birlikte her parçanın yenilenemeyeceğine dikkat edilmeli. iFixit'inaraştırmasına göre birçok bileşen yeniden kullanılabiliyor. Ancak ev tuşu, ön kamera, güç ve ses tuşları yeni iPad'eentegre edilemiyor. Ayrıca ekranın da diğer iPad'lerden kullanılabileceği belirtiliyor ancak burada büyük bir performans ve kalite kaybı oluşuyor. Ekranın ışık değerleri yüzde 50'denfazla kayba uğruyor.



İnsanlar, çok acil olmayan durumlar dışında yeni cihazında eski donanıma ait parçalar kullanmak istemezler ancak artık böyle bir olasılığın olduğunu da biliyoruz.



Tüketiciler mağazalarda daha çok teknoloji talep ediyor








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