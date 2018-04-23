YENİ İTTİFAK MI GELİYOR? GÖZLER ANKARA'DAKİ KRİTİK GÖRÜŞMEDE
Son dakika gelişmesi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir araya geldi. Görüşmenin gerçekleşeceği daha önce duyurulmuştu.
CUMHURBAŞKANI ADAYI VE İTTİFAK ELE ALINACAK
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Merkezi'ne geldi. Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme başladı. Görüşmede 24 Haziran 2018'de yapılacak seçim, cumhurbaşkanı adayı ve ittifak konularının konuşulması bekleniyor.
SP LİDERİNİN GÜL'Ü DE ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR
İki lider arasındaki görüşmenin seyrine göre Karamollaoğlu'nun, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etmesi bekleniyor.
CHP'NİN PM TOPLANTISI YARIN YAPILACAK
CHP'de cumhurbaşkanı adayının belirleneceği PM toplantısı yarın gerçekleşecek.
Kaynak: haberinburada
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