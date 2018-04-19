İbb Başkanı: Kanal İstanbul İnşaatı Bu Yıl Başlayacak
Putin, Gözde Makam Aracını Satışa Çıkardı
Yeni İttifak Mı Geliyor? Seçim Kararı Sonrası İki Lider Görüşecek
Aralık'ta Satılan Fast Food Devi Tekrar Satılıyor
Tarsus'ta Gizemli Kazının Yapıldığı Alan Çökmeye Başladı
Gece Boyunca Kızılırmak'ta Aranan Genç, Evinde Bulundu
'seçim 2. Tura Kalır Mı' Sorusuna Ak Parti'den Net Cevap!
Altın Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
Türkiye İçin Korkutan Uyarı: Çöl İklimine Dönüşüyoruz!
Fetö'nün Kirli Karlov Planı Deşifre Oluyor
Bahçeli'nin Önerdiği Tarih Neden Kabul Edilmedi ?
Aykut Hocanın Kestiği Isla'ya Talip Çıktı
15 Temmuz Kahramanı Halisdemir Davasında Karar Çıktı!
Küba'da Castro Dönemini Bitiren İlk Sivil Lider Canel Kimdir?
Düğün Evinde Balkon Ağırlığa Dayanamayıp Çöktü
Ak Parti, Neden 'erken Seçim' Dedi? İşte 4 Gerekçe
Otostopla Bindiği Otomobil Genç Kadının Sonu Oldu
Real Madrid Lige Havlu Attı
'türkiye'ye Alışamadım' Deyip Ayrılan Futbolcu, Değerini 10'a Katladı
Erken Seçim, 1 Sene Oynattı! Yüz Binlerce Genç Sandığa Gidemeyek

YENİ İTTİFAK MI GELİYOR? SEÇİM KARARI SONRASI İKİ LİDER GÖRÜŞECEK


Yeni ittifak mı geliyor? Seçim kararı sonrası iki lider görüşecek
Tarih : 19 Nisan 2018, 12:10
Puan Ver : Yeni İttifak Mı Geliyor? Seçim Kararı Sonrası İki Lider Görüşecek(8/10)4

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta Ankara'daki Genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi. Görüşmede 24 Haziran'da yapılacak erken seçimin görüşüleceği belirtildi.

SP LİDERİ, HÜDA PAR LİDERİ İLE GÖRÜŞECEK

Son gelen haberlere göre, seçim kararının ardından ittifak görüşmelerinin başlayacağını açıklayan Karamollaoğlu, Hüda Par lideri Yapıcıoğlu ile bir araya gelecek.

"BİZ DİYALOĞA AÇIĞIZ, HERKESLE GÖRÜŞECEĞİZ" DEMİŞTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim kararı sonrası 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşmelerinin olup olmadığı sorusuna "Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz" karşılığını vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yeni  İttifak    Geliyor  Seçim  Kararı  Sonrası  İki  Lider  Görüşecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER