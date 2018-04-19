YENİ İTTİFAK MI GELİYOR? SEÇİM KARARI SONRASI İKİ LİDER GÖRÜŞECEK
Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta Ankara'daki Genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi. Görüşmede 24 Haziran'da yapılacak erken seçimin görüşüleceği belirtildi.
SP LİDERİ, HÜDA PAR LİDERİ İLE GÖRÜŞECEK
Son gelen haberlere göre, seçim kararının ardından ittifak görüşmelerinin başlayacağını açıklayan Karamollaoğlu, Hüda Par lideri Yapıcıoğlu ile bir araya gelecek.
"BİZ DİYALOĞA AÇIĞIZ, HERKESLE GÖRÜŞECEĞİZ" DEMİŞTİ
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim kararı sonrası 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer partilerle görüşmelerinin olup olmadığı sorusuna "Biz diyaloğa açığız. Herkesle görüşeceğiz. Şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Gül ile bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz" karşılığını vermişti.
Kaynak: haberinburada
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