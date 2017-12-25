Yeni KHK ile yaklaşık 60 yıllık bilgi birikimine sahip askeri fabrikaların ve tersanelerin, savunma sanayisine kazandırılması için Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi kuruldu.

Dün yayınlanan OHAL Kararnamesi ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş) kuruldu. TSK bünyesinde faaliyet gösteren 81 ildeki askeri fabrika ve tersaneleri bünyesinde toplanacağı anonim şirket için 50 milyon TL başlangıç ödeneği konuldu. Bu tutar da askeri fabrika ve tersanelere ait döner sermaye kaynaklarından, yetersiz olması halinde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bütçesinden karşılanacak. Şirketin sermayesi Hazine Müsteşarlığı'na ait olacak. Ancak Hazine'nin yönetim, temsil ve denetim yetkilerini MSB kullanacak.

30'A YAKIN FABRİKA VAR

Askeri sanayi tesislerinin yurt içi sanayi ile entegrasyonu sayesinde TSK'nın modernize edilmesinde yerlilik oranı hayli artacak. Türkiye'nin hemen her bölgesinde faaliyet gösteren 30'a yakın askeri fabrika bulunuyor ve bu fabrikaların her biri içerisinde onlarca fabrikadan oluşuyor. Adeta Organize Sanayi Bölgesi görevi yapan bu fabrikalar, birçok savunma endüstrisi devinin elinde olmayan makine ve tezgahlara sahip.

BAĞIMLILIĞI BİTİRECEK

Askeri fabrikalar ve tersanelerin üretime kazandırılması, Türkiye'yi yurtdışına bağımlılığa iten dayatmalara karşı da önemli hamle olarak görülüyor. ASFAT A.Ş., genel yönetimdeki kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş alabilecek, teklif sunabilecek, müşterek imalat, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunabilecek. Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: haberinburada