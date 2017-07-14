Bayram İçin Ülkelerine Giden Suriyelilerden Binlercesi Ülkesinde Kaldı
Yeni Khk İle Sağlık Bakanlığı'ndan İhraç Edilen Personelin Listesi
15 Temmuz'da Darbecilerin Tank Ateşiyle Toma'yı Vurma Anı Ortaya Çıktı
Gs'li Taraftarlar, Sneijder'in Yollanmasının Ardından Tesislere Akın Etti
Nereden Nereye! Keita, Türkiye'de Amatör Takımla Anlaştı
Galatasaray'ın Yeni Transferi Mariano, Cumartesi Günü İstanbul'a Geliyor
Yeni Khk İle İşe İade Edilen Kamu Personelinin Listesi
Khk İle İhraç Edilen Akademisyenlerin Listesi
Burak Yılmaz Efsanesi Geri Dönüyor! Eski Takımıyla Anlaştı
Yeni Yayınlanan Khk İle Meb'den İhraç Edilen Öğretmenlerin Listesi
Mahalli İdareler'den İhraç Edilen 1486 Kamu Personelinin Listesi
Yeni Yayınlanan 692 Sayılı Khk İle Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan İhraç Edilenlerin Listesi
Eski Vali Hüseyin Avni Mutlu Yeni Khk İle Kamudan İhraç Edildi
Polis Soyguncularla Çatıştı, Genç Kadın Yerde Can Çekişerek Öldü!
Son Dakika! Türkiye, Fransa Ve İtalya Hava Savunma Sistemi İçin Anlaştı
Korucu Minibüsüne Hainler Roketatarla Saldırdı: 1 Şehit, 2 Yaralı
Son Dakika! Yeni Khk İle Binlerce Kamu Personeli İhraç Edildi
Fetö'cü Hakan Ve Arif'in Madalyaları Geri Alındı
Beşiktaş, Kanat Transferi İçin Sport Recife'den Osvaldo'yu Takip Ediyor
Türkiye Alman Vekillere Ziyaret İzin Vermedi!

YENİ KHK İLE İŞE İADE EDİLEN KAMU PERSONELİNİN LİSTESİ


Yeni KHK İle İşe İade Edilen Kamu Personelinin Listesi
Tarih : 14 Temmuz 2017, 23:10
Puan Ver : Yeni Khk İle İşe İade Edilen Kamu Personelinin Listesi(5/10)1

Başbakanlık tarafından, Bakanlar Kurulu'nda onaylandıktan sonra 692 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazetede yayımlandı.

Yeni KHK ile, daha önce görevden alınan 312 parsonel göreve iade edildi.

İŞE DÖNMEK İÇİN 10 GÜN SÜRE

Resmi Gazetede şu ifadeler yer aldı:

(1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

İşte işe iade edilenlerin listesi:

İŞE İADE EDİLENLERİN TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yeni  Khk  İle  İşe  İade  Edilen  Kamu  Personelinin  Listesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER