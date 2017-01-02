

Vatandaşlar, online randevu sistemiyle Nüfus Müdürlüğü dairelerinde sıra beklemeden kimlik kartı başvurusu yapabilecekler.







İşlem için gerekli tüm detaylar ise "ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" adresinde öğrenebilecek. Kimliklerin ücretleri ile ilgili bilgi verilen açıklamada ise, "Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL'dir." denildi.







kaynak:mynet