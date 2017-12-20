Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
Mintay Tekstil 2016'dan Beri İflas Erteleme Bekliyor
Beymen Halka Arz Oluyor
İtalyan Devi Juventus, Cenk Tosun İçin Nabız Yokladı
Bir Tweet Bitcon'in Tepetaklak Etti! Tarihi Düşüş Yaşadı
Galatasaray'da Dursun Özbek'e Rakip Çıktı: Fatih Terim'i Getireceğim
Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray İddialarını Yalanladı
Adı Galatasaray'la Anılan Hagi, Ülkesinin En İyisi Oldu
Fıfa'nın Başı Belada, Spreyin Sahibi Çıktı
Dolar Sakin Seyrini Devam Ettiriyor
Altın Yükselişe Geçti! Çeyrek 256 Lira!

Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular

YENİ KİMLİKLERİN DAĞITIMI 2017'DE BİTECEK SÖYLENTİSİ, VATANDAŞLARI PANİKLETTİ! NÜFUS'A KOŞTULAR

Yeni kimlik kartı dağıtımının 2017 sonunda biteceğine yönelik söylentiler, nüfus müdürlüklerinde büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Yetkililer, 2023'e kadar süreceğini duyurdu.

Tarih : 20 Aralık 2017, 17:10
Puan Ver : Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular(10/10)6

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, çipli kimlik kartlarının dağıtımının 2017 sonunda biteceği yönündeki bilgilerin doğru olmadığını, dağıtımın 2023 yılını bulacağını belirterek, "Kimliğini bu yıl sonuna kadar değiştirmeyene ceza verileceği gibi bir bilgi yalandır" dedi.

"2023 YILINA KADAR DEVAM EDECEK"

Merkezi Mersin'de bulunan E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Kart, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılı başı itibari ile yeni çipli kimlik kartlarının dağıtılmaya başlandığını, yıl sonuna kadar yaklaşık 15 milyon kişinin kimlik dağıtımının tamamlanacağını söyledi. Kart, kalan 65 milyon kişinin tamamına bu dağıtımın yapılmasının, mevcut fiziki alt yapı ile 2023 yılını bulacağını belirtti.

"KİMLİK ÜCRETİ HARİCİNDE VERGİ ALINMAYACAK"

'90 lira vergi alınacağı, 2017 yılı sonunda kimlik dağıtımının biteceği' gibi dedikoduların yayılması ile vatandaşların son günlerde il ve ilçe nüfus müdürlüklerine akın ettiğini ifade eden Kart, şöyle devam etti:

"Yeni kimliğe geçişte normal kimlik ücreti haricinde herhangi bir vergi alınmayacaktır. Kimliğini bu yıl sonuna kadar değiştirmeyene ceza verileceği gibi bir bilgi yalandır. Çipli kimliğin dağıtımının 2017 sonunda biteceği bilgisi doğru değildir, dağıtımın bitmesi 2023 yılını bulacaktır. Nüfus çalışanlarımız bu aşırı yoğunluğa rağmen, canını dişine takarak özveri ile görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızdan, bu yalan haber ve dedikodulara inanmamasını, resmi kaynaklardan açıklanacak bilgilere itibar etmesini bekliyoruz. Yeni kimlik almak isteyen vatandaşlarımız 'Alo 199' ve internette 'e-kimlik' sayfasından randevularını alarak nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, fazla sıra beklemeden kimliklerini alacaklardır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yeni  Kimliklerin  Dağıtımı  2017  De  Bitecek  Söylentisi  Vatandaşları  Panikletti  Nüfus  A  
Koştular    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER