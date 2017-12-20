Yeni kimlik kartı dağıtımının 2017 sonunda biteceğine yönelik söylentiler, nüfus müdürlüklerinde büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Yetkililer, 2023'e kadar süreceğini duyurdu.

E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, çipli kimlik kartlarının dağıtımının 2017 sonunda biteceği yönündeki bilgilerin doğru olmadığını, dağıtımın 2023 yılını bulacağını belirterek, "Kimliğini bu yıl sonuna kadar değiştirmeyene ceza verileceği gibi bir bilgi yalandır" dedi.

"2023 YILINA KADAR DEVAM EDECEK"

Merkezi Mersin'de bulunan E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Kart, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 2017 yılı başı itibari ile yeni çipli kimlik kartlarının dağıtılmaya başlandığını, yıl sonuna kadar yaklaşık 15 milyon kişinin kimlik dağıtımının tamamlanacağını söyledi. Kart, kalan 65 milyon kişinin tamamına bu dağıtımın yapılmasının, mevcut fiziki alt yapı ile 2023 yılını bulacağını belirtti.

"KİMLİK ÜCRETİ HARİCİNDE VERGİ ALINMAYACAK"

'90 lira vergi alınacağı, 2017 yılı sonunda kimlik dağıtımının biteceği' gibi dedikoduların yayılması ile vatandaşların son günlerde il ve ilçe nüfus müdürlüklerine akın ettiğini ifade eden Kart, şöyle devam etti:

"Yeni kimliğe geçişte normal kimlik ücreti haricinde herhangi bir vergi alınmayacaktır. Kimliğini bu yıl sonuna kadar değiştirmeyene ceza verileceği gibi bir bilgi yalandır. Çipli kimliğin dağıtımının 2017 sonunda biteceği bilgisi doğru değildir, dağıtımın bitmesi 2023 yılını bulacaktır. Nüfus çalışanlarımız bu aşırı yoğunluğa rağmen, canını dişine takarak özveri ile görev yapmaktadır. Vatandaşlarımızdan, bu yalan haber ve dedikodulara inanmamasını, resmi kaynaklardan açıklanacak bilgilere itibar etmesini bekliyoruz. Yeni kimlik almak isteyen vatandaşlarımız 'Alo 199' ve internette 'e-kimlik' sayfasından randevularını alarak nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, fazla sıra beklemeden kimliklerini alacaklardır."

Kaynak: haberinburada