

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye'ye charter uçuşlarının iptal edilmesi ihtimali nedeniyle Rus turistlerden endişeli telefonlar aldıklarını ve turistlerin daha önceki rezervasyonlarında tarih değişikliği yapmak istediklerini söyledi. Sputnik Türkiye'nin haberine göre Lomidze "İnsanlar arayıp soruyor. Bir iptal söz konusu değil, ancak tarih değişikliği istiyorlar. Henüz çok fazla bu tarz talep yok, ancak çok fazla endişeli telefon alıyoruz" dedi.



‘NET CEVAP İÇİN DAYANAĞIMIZ YOK'



Turistlerin charter uçuşları ile ilgili durumu açıklamalarını istediğini belirten Lomidze "Charter uçuşlarının iptal edilip edilmeyeceği soruluyor. Bu konuya yönelik henüz bir cevap yok. Ancak iptal olacağına ya da olmayacağına inanmak için bir dayanağımız yok. Bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



‘TUR SATIŞLARINDA TÜRKİYE LİDER KONUMDA'



Yaz için yapılan rezervasyonların yüzde 50'ye kadarının Türkiye'ye olduğunu belirten Lomidze "Satışlarda Türkiye lider konumda. İnsanlar yazın nereye gidecekleri konusunda emin olmak istiyorlar" dedi.







kaynak:hürriyet