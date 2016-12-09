2017 yılında satışa sunulacak Land Rover Discovery, sürpriz bir ülkede üretilecek. İngiliz üretici, bu ülkeye 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.



2017 yılında satışa sunulacak Land Rover Discovery, sürpriz bir ülkede üretilecek. İngiliz üretici, bu ülkeye 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.







Öncelikle Range Rover-Land Rover markaları üzerine birkaç kelam edelim. Range Rover, şirketin daha lüks ve güçlü kanadını temsil ederken, Land Rover kullanıcıların biraz daha kolay ulaşabileceği bir arazi aracı. Land Rover-Range Rover ve Jaguar üçlüsü, kısa süre önce Hindistanlı marka Tata'ya 2.3 milyar dolar karşılığında satıldı. Böylece, hiç beklenmedik şekilde, aşırı ucuz ve doğrusunu söylemek gerekirse, güncel otomobil teknolojisinin gerisinde kalan Tata, özellikle Avrupa'da premium otomobillerin ticari haklarını elde etti. Tata, zekice bir strateji güderek, yönetime birkaç kendi elemanını sokmak dışında, üçlünün yönetimine karışmama kararı aldı.



Bu karar meyvesini verdi. Birkaç yıl öncesine kıyasla, lüks arazi araçları ve Jaguar modelleri neredeyse iki kat fazla satılıyor ve kar elde etmeyi başarıyor.



Range Rover-L. Rover ikilisi, Avrupa'nın en ucuz iş gücüne sahip ülkelerinden biri olan Slovakya'da 1 milyar dolar civarında bir yatırım yaptı. Slovakya'nın Nitra şehrinde kurulan fabrikada, L. Rover Discovery başta olmak üzere yılda 150.000 civarı araç üretilecek. Şirketin ikincil planı ise, 2019 yılından itibaren, Land Rover Defender'ın üretilecek olması ve üretimin, 150.000'den ziyade 300.000'lik rakamlara ulaşması yönünde. Üstelik söz konusu fabrika, elektrik ve güneş enerjisi sistemleri sayesinde, klasik fabrikalara göre yüzde 30 az enerji tüketecek.



Slovakya'nın Nitra şehrindeki fabrika, 2800 kişiye istihdam sağlayacak. Şirketin planları arasında, Slovakya'da, yakın gelecekte Jaguar marka araçlarının üretilmesi de var. İngiliz dev, benzer bir fabrikayı 2018'de Brezilya'da da kuracak.



2015 yılının satış rakamlarını da hatırlatalım: Grubun en çok satanı L.Rover, geçen yıl, 2014'e oranla yüzde 5 fazla satış gerçekleştirerek, 490.000 adetlik satışa ulaşmış. Grubun süper spor markası Jaguar ise, yine önceki maddi döneme göre yüzde 3 seviyesinde ilerleme göstererek 90.000'i aşmış ve 100.000 adete merdiven dayamış. Üretici, özellikle anayurdu olan İngiltere'de, Magna Steyr ile yaptığı anlaşmanın sonucu olarak ciddi kar elde etmeyi başarmış.



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