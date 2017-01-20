

LG'nin orta segment ürün ailesi X'e yeni bir model eklendi. LG X300 modelinin detayları sizlerle.







LG X300 olarak adlandırılan ve orta segmentte yer alan yeni model hakkındaki soru işaretleri ortadan kalktı, cihaz resmileşti. Söz konusu model daha önce duyurulan LG GX300 modeli ile ismen benziyor ancak daha güncel özelliklere sahip.



LG X300 teknik özellikleri



Yeni modelin teknik özelliklerine ilk olarak ekran tarafından başlayabiliriz. Cihazda 5 inç büyüklükte ve 720p çözünürlüğe sahip bir ekran bulunuyor. Bu ekranın altında ise Qualcomm Snapdragon 425 yongası yer alıyor. 1.4 GHz hıza sahip dört çekirdekli bu yonga 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı ile tam olarak orta segmentte yer alıyor.



16 GB depolama alanını yetersiz bulan kullanıcılar için microSD hafıza kartı yuvası olduğunu belirtelim. 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan cihazda 4G LTE desteği de yer alıyor.



Cihazla ilgili en büyük hayal kırıklığı USB-C portu yerine standart microUSB 2.0 portu kullanılması. En önemli detaylardan bir ise cihazın kutudan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkacak olması.



Tüm bu donanım 2500 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor ki bu rakam da 5 inç büyüklük için kabul edilebilir seviyelerde. LG X300 modelinin yurtdışı fiyatı 220 dolar olarak belirlendi. Güney Kore dışında hangi ülkelerde satışa çıkacağı ise henüz belirsiz.



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