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Yeni Malatya, Gençlerbirliği'ni Ateşe Attı
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Yeni Malatya, Gençlerbirliği'ni ateşe attı

YENİ MALATYA, GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ ATEŞE ATTI

Spor Toto Süper Ligde Evkur Yeni Malatyaspor, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti.

Tarih : 31 Mart 2018, 16:30
Puan Ver : Yeni Malatya, Gençlerbirliği'ni Ateşe Attı(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni ikinci yarıdaki üstün oyunuyla 4-1 yenerek Başkent ekibini ateşe attı.

Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan Başkent ekibi, 9. dakikada flaş transferi Sessegnon'un golüyle öne geçti: 33'te Aytaç Kara frikikten şık bir vuruşla ilk yarının skorunu ilan etti.

MAÇ 4-1 BİTTİ

İkinci yarıda rakip kalede büyük baskı kuran Malatya temsilcisi 70'te Pereira, 80 ve 90+2'de Gilberto'nun golleriyle sıkıntılı durumdaki rakibini 4-1 mağlup etti.

Son iki haftayı yenilgiyle tamamlayan Yeni Malatyaspor bu sonuçla puanını 37'ye çıkardı. 27 puanda kalan Gençlerbirliği, düşme korkusunu yakından hissetmeye başladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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