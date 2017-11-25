YENİ MALATYA STADINDA 27 BİN 44 ÇİĞ KÖFTE DAĞITILDI
Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş mücadelesi öncesi Yeni Malatya Stadyumunda taraftarlara çiğ köfte ikramı yapıldı.
Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş mücadelesi öncesi Yeni Malatya Stadyumunda taraftarlara çiğ köfte ikramı yapıldı.Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş mücadelesi öncesinde taraftarlara çiğ köfte ikramı yapıldı. Evkur Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve aynı zamanda takımın göğüs sponsoru Battalbey Çiğ Köfte'nin sahibi Sait Aybak, taraftarların tribüne ilgisini arttırmak amacıyla Yeni Malatya Stadyumu çevresinde karşılaşmayı izlemeyi taraftarlara 27 bin 44 adet çiğ köfte dürüm dağıttı. Yoğun ilgi gören çiğ köfte dağıtımında Sait Aybak da taraftara çiğ köfte verdi.
Kaynak: haberinburada
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