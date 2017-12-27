YENİ MALATYASPOR BAŞKANI AYRILIK KARARINI AÇIKLADI
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, deneyimli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile yolları ayırma kararı aldıklarını açıkladı.
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, deneyimli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile yolları ayırma kararı aldıklarını açıkladı. Gevrek, devre arasında gereksiz transferler yapıp takımın ahengini bozmayacaklarını söyledi.
"YALÇIN AYHAN'LA YOLLARI AYIRMA KARARI ALDIK"
E.Y. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Devre arası transfer sezonunda gereksiz transfer yapmak istemediklerini belirten Gevrek, "Gereksiz transferler yapıp da şu anki mevcut takımın ahengini de bozmamak lazım. Devre arası transfer politikamızı, 'az olsun ama faydalı olsun' anlayışı üzerine kurduk" şeklinde konuştu. Başkan Gevrek, kadro dışı cezası alan Yalçın Ayhan konusuna da değinerek, tecrübeli futbolcuyla yolları ayırma kararı aldıklarını söyledi."TRANSFER POLİTİKAMIZ 'AZ OLSUN AMA FAYDALI OLSUN' ÜZERİNE KURULU"
Transferdeki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adil Gevrek, "Gündemimizde olan futbolcular var elbette. Ancak gereksiz transferler yapıp da şuan ki mevcut takımın ahengini de bozmamak lazım. Devre arası transfer politikamızı, 'az olsun ama faydalı olsun' anlayışı üzerine kurduk. 5-6 transfer yerine, 3 oyuncu alırız ama bize uzun süre fayda sağlayacak isimler olur bunlar. Tabi görüşme halinde olduğumuz futbolcular var. Amacımız bu futbolcuları 3 Ocak'taki Antalya kampına yetiştirebilmek" şeklinde konuştu.
"KONUŞTUK VE YOLLARI AYIRMA KARARI ALDIK"
Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yaptığı açıklamada Yalçın Ayhan ile anlaşılarak, yolları ayırma kararı aldıklarını da söyledi. E.Y. Malatyaspor'un menfaati için attıkları her adıma dikkat ettiklerini belirten Gevrek, "Yalçın Ayhan görev yaptığı süre içerisinde takıma büyük katkı sundu. Ancak futbolda bazen yaşanan bu duruma benzer hadiseler cereyan edebilir. Kendisiyle konuştuk ve yolları ayırmaya karar verdik. Umarım daha uzun yıllar Türk futboluna hizmet eder. Biz de bundan sonraki süreçte defans hattımızla ilgili adım atabiliriz. En azından o bölgemize 1 oyuncu transferi yapabiliriz. Bu konuyu hocamızla da konuştuk ve bir karar noktasına geldik" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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