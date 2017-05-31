

Kulüpten edinilen bilgiye göre, Yeni Malatyaspor'da Süper Lig'e yükselme başarısı elde eden İrfan Buz ile karşılıklı görüşülerek yolların ayrıldığı belirtildi. 31 Mayıs 2017 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren genç teknik adamla yeni sözleşme yapmayan sarı-siyahlı yönetim, karşılıklı görüşme sonucu Buz'a verdiği emekler için teşekkür ederek yollarını ayırdı.







Kulüp yönetimi gelişmeyi doğrulurken, ayrılığın karşılıklı iyi niyet esasları çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi.







kaynak:sabah