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Yeni Malatyaspor, zorlu Kayseri deplasmanından galibiyetle döndü

YENİ MALATYASPOR, ZORLU KAYSERİ DEPLASMANINDAN GALİBİYETLE DÖNDÜ

Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Tarih : 24 Aralık 2017, 19:40
Puan Ver : Yeni Malatyaspor, Zorlu Kayseri Deplasmanından Galibiyetle Döndü(6/10)2

Spor Toto Süper Lig 17. hafta maçında Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Karşılaşma öncesi her iki sarı-kırmızılı takım da birlikte futbolseverleri el ele selamladı.

11'inci dakikada Pereira'nın ara pasında topla buluşan Murat Yıldırım, Kayserispor ceza alanına girdi. Murat Yıldırım'ın sert şutunu kaleci Lung kornere attı.

ERTAÇ KALESİNDE DEVLEŞTİ

19'uncu dakikada Lopes'in sağdan ortasında Umut Bulut'un kafa vuruşunu kaleci Ertaç son anda tokatladı.

22'nci dakikada bu kez Deniz Türüç'ün soldan şutunu yine kaleci Ertaç yakaladı.

40'ıncı dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı serbest atışta top kaleci Ertaç'ta kaldı.

YENİ MALATYASPOR İLK YARININ SON DAKİKASINDA ÖNE GEÇTİ

45'inci dakikada Pereira'ın ortasında ceza alanında Kayserispor defansını aşan topa Boutaib kafayla dokunarak, ilk yarının son dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi.

54'üncü dakikada Kayserisporlu Bia, ceza alanında kaleci Ertaç'la karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden şutunu kaleci Ertaç ayağıyla uzaklaştırdı.

80'inci dakikada Kayserisporlu Deniz Türüç'ün falsolu vuruşu üst direğin hemen köşesinden auta gitti.

Kalan dakikalarda Kayserispor'un baskısı beraberlik golünü getirmedi ve sarı kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de ilk kez kendi evinde yenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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