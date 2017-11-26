Genelkurmay'dan Kediye İşkence Eden Askere İnceleme
Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor

Yeni Malatyaspor'da Yalçın Ayhan Kadro Dışı Bırakıldı

YENİ MALATYASPOR'DA YALÇIN AYHAN KADRO DIŞI BIRAKILDI

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, disiplinsiz hareketleri nedeniyle gündemde olan Yalçın Ayhan'ı süresiz kadro dışı bıraktı.

Tarih : 26 Kasım 2017, 18:40
Puan Ver : Yeni Malatyaspor'da Yalçın Ayhan Kadro Dışı Bırakıldı(6/10)2

Yeni Malatyaspor'da Yalçın Ayhan disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Yönetim bu kararı Beşiktaş ile 0-0 biten karşılaşma sonrasında aldı...

Kulübün takım kaptanlığını da yapan 34 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde kulüp personeli ile yaşadığı kavga sonrası gündeme gelmişti.

Bu sezon Yeni Malatyaspor ile 13 maça çıkan Yalçın Ayhan 1 gol atma başarısını göstermişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yeni  Malatyaspor  Da  Yalçın  Ayhan  Kadro  Dışı  Bırakıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER