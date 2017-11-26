YENİ MALATYASPOR'DA YALÇIN AYHAN KADRO DIŞI BIRAKILDI
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, disiplinsiz hareketleri nedeniyle gündemde olan Yalçın Ayhan'ı süresiz kadro dışı bıraktı.
Yeni Malatyaspor'da Yalçın Ayhan disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Yönetim bu kararı Beşiktaş ile 0-0 biten karşılaşma sonrasında aldı...
Kulübün takım kaptanlığını da yapan 34 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde kulüp personeli ile yaşadığı kavga sonrası gündeme gelmişti.
Bu sezon Yeni Malatyaspor ile 13 maça çıkan Yalçın Ayhan 1 gol atma başarısını göstermişti.
Kaynak: haberinburada
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