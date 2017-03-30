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yeni milli enerji politikasını bugün açıklanacak

YENİ MİLLİ ENERJİ POLİTİKASINI BUGÜN AÇIKLANACAK

Bakan Albayrak, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmayı hedefleyen yeni milli enerji politikasını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı toplantıda duyuracak.

Tarih : 30 Mart 2017, 09:56
Puan Ver : Yeni Milli Enerji Politikasını Bugün Açıklanacak(8/10)5


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Türkiye'nin yeni milli enerji politikasını açıklayacak.



Toplantıda, Milli Enerji Logosu da tanıtılacak. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmak için hazırlanan uzun dönemli 'Milli Enerji ve Maden Politikası' 3 temel alanda 30 stratejiden oluşuyor.



 



kaynak:milliyet








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