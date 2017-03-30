YENİ MİLLİ ENERJİ POLİTİKASINI BUGÜN AÇIKLANACAK
Bakan Albayrak, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmayı hedefleyen yeni milli enerji politikasını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı toplantıda duyuracak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Türkiye'nin yeni milli enerji politikasını açıklayacak.
Toplantıda, Milli Enerji Logosu da tanıtılacak. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmak için hazırlanan uzun dönemli 'Milli Enerji ve Maden Politikası' 3 temel alanda 30 stratejiden oluşuyor.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar