

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Türkiye'nin yeni milli enerji politikasını açıklayacak.







Toplantıda, Milli Enerji Logosu da tanıtılacak. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmak için hazırlanan uzun dönemli 'Milli Enerji ve Maden Politikası' 3 temel alanda 30 stratejiden oluşuyor.







kaynak:milliyet