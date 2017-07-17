Ohal 3 Ay Daha Uzatıldı
6 Saat Süren Kritik Mgk Toplantısından Abd'ye Uyarı Çıktı
İngiltere'de Cinsel İçerikli Sitelere 18 Yaş Kısıtlaması Getiriliyor
Şehit Polise İftira Atan Fetö'cü Savcıyı Da Çileden Çıkardı: Artık Yeter
Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir Fetö'den Tutuklandı
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'game Of Thrones' Videosu
Almanya’Dan Grup Yorum Talimatı: Bunlar Dhkp-C’Li, Hemen Yasaklayın
Göztepe, Gouffran Transferini Game Of Thrones Diziyle Duyurdu
Uefa, Ali Palabıyık Ve Alper Ulusoy'a Uefa Avrupa Ligi'nde Görev Verdi
Cimbom'un İstediği Chiriches, 60 Metreden Kaleciyi Avladı
Boğuldu Sanılan Anne-Kız Konyaaltı Plajı'nı Karıştırdı
Cimbom'un Yeni Yıldızı, Açıklamasıyla Taraftarları Mest Etti
Tercih Yapmaya Giderken Bindikleri Patpat Devrildi: 1 Ölü 5 Yaralı
Yaralı Haldeki Filistinli'yi Öldüren İsrail Askeri Serbest Bırakıldı
Otomobilde Cinsel İlişkiye Girerken Yakalanan Çift Hakkında Karar Çıktı
Yeni Müfredat Yarın Açıklanıyor
Darbeci Yüzbaşı Haldun Gülmez Yine Olay Çıkardı! Araçtan İnmeyince Yaka Paça Getirildi
Özgecan'ın Katillerine Yapılan Silahlı Saldırı Davasında Karar
Uefa Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Men Cezasına İtirazını Reddetti
Reis Filminin Yapımcısı İlk Kez Konuştu: Ali Avcı, Beni Dolandırdı

Yeni müfredat yarın açıklanıyor

YENİ MÜFREDAT YARIN AÇIKLANIYOR

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredatı yarın saat 10:00'da açıklayacak.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 17:10
Puan Ver : Yeni Müfredat Yarın Açıklanıyor(6/10)2

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, güncellenen öğretim programlarına (müfredat) ilişkin yarın açıklama yapacak.

MEB'TEN YAZILI AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamada, Yılmaz'ın saat 10.00'da MEB Başöğretmen Salonu'nda, güncellenen öğretim programlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

"CUMHURİYETİN KURULDUĞU ANDAN BU YANA EN İYİ MÜFREDAT"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hazırladıkları müfredata ilişkin, "Türkiye'nin geleceğini aydınlık kılmak isteyenler, teyit edecektir ki Cumhuriyetin kurulduğu andan bugüne kadar yapılmış en iyi müfredat" açıklamasında bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yeni  Müfredat  Yarın  Açıklanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER