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yeni nesil citroen c-elysee türkiye'de

YENİ NESİL CİTROEN C-ELYSEE TÜRKİYE'DE

Bir benzinli bir de dizel motor seçeneği bulunan yeni Citroen C-Elysee'nin fiyatı 59 bin 500 TL'den başlıyor

Tarih : 29 Mart 2017, 15:24
Puan Ver : Yeni Nesil Citroen C-Elysee Türkiye'de(6/10)4


Citroen'in Türkiye'de en fazla satış gerçekleştirdiği modeli olan B sınıfı sedan C-Elysee, yenilenerek shoowroomlardaki yerini aldı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın 2012 yılından bu yana 400 bin adet sattığı ve 3 kez Dünya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (FIA WTCC) lider olan C-Elysee, oldukça kapsamlı bir yenilenme geçirdi.



Yeni ön tampon ve ızgara, üç boyutlu arka LED far grubu, üç boyutlu 16 inch jantlar ve yeni gövde renkleriyle daha dikkat çekici bir dış görünüme kavuşan, kabin içinde ise Car Play özellikli mirror screen 7 inch dokunmatik ekran gibi üst donanım özellikleriyle daha konforlu hale gelen C-Elysee, B segmenti sedan pazarının en popüler 3 modelinden biri olarak iddialı konumunu sürdürmeyi planlıyor.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Yeni  Nesil  Citroen  C-Elysee  Türkiye  De    haber

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