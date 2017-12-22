YENİ NESİL YAZAR KASA KULLANMA MECBURİYETİ ERTELENDİ
Yeni nesil yazar kasa kullanma zorunluluğunun yürürlüğe girmesine sayılı günler kala mükellefler, mevcut eski nesil yazar kasa cihazlarını mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilecek.
Büyük işletmeler tarafından kullanılmaya başlanan ancak 2014 yılı cirosu 150 bin TL'nin altında olan esnaflar için daha önce 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacağı duyurulan yeni nesil yazar kasaların kullanımına erteleme geldi.
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımına yönelik zorunluluklar içeren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İlgili kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olanlar ile faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan ve yol kenarı otopark hizmeti verenler haricindeki yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler, eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını, mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecek.
Kaynak: haberinburada
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