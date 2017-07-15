YENİ OBÜSLER NAMLULARI AFRİN'DEKİ TERÖRİSTLERE DOĞRULTTU
Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısına akşam saatlerinde fırtına obüs topları sevk edildi.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis'in sınır hattındaki Elbeyli ilçesine fırtına obüs topları sevk edildi.
HUDUT TABURUNA KONUŞLANDIRILDI
Askeri tırların üzerine konulan fırtına obüsleri, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına gönderildi.
Fırtına obüslerinin 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine konuşlandırıldığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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