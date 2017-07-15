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Yeni obüsler namluları Afrin'deki teröristlere doğrulttu

YENİ OBÜSLER NAMLULARI AFRİN'DEKİ TERÖRİSTLERE DOĞRULTTU

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolündeki Afrin bölgesinin karşısına akşam saatlerinde fırtına obüs topları sevk edildi.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 01:20
Puan Ver : Yeni Obüsler Namluları Afrin'deki Teröristlere Doğrulttu(8/10)4

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis'in sınır hattındaki Elbeyli ilçesine fırtına obüs topları sevk edildi.

HUDUT TABURUNA KONUŞLANDIRILDI

Askeri tırların üzerine konulan fırtına obüsleri, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına gönderildi.

Fırtına obüslerinin 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine konuşlandırıldığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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