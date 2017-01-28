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yeni ön libero josue!

YENİ ÖN LİBERO JOSUE!

Galatasaray'da Wesley Sneijder'e alternatif olarak transfer edilen Portekizli futbolcuyu bugünkü Akhisar Belediyespor maçında yeni bir görev bekliyor...

Tarih : 28 Ocak 2017, 09:28
Puan Ver : Yeni Ön Libero Josue!(10/10)12


Süper Lig'de geçen hafta Kardemir Karabükspor'a mağlup olarak zirve yarışında önemli kayıp yaşayan Galatasaray bugün sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. Bu karşılaşmada De Jong'un cezalı olması nedeniyle alternatifi kalmayan teknik direktör Riekerink, Josue'yi ön liberoda kullanacak. Bursaspor'da bu bölgede görev yapmış solak oyuncu orta sahanın göbeğinde Selçuk İnan'la ikili olacak. Cezası tamamlanan Sneijder ise bugün sahadaki yerini alabilecek.



300. GOLÜ KİM ATACAK?

Galatasaray, Akhisar Belediyespor karşısında 3 gol bulması durumunda Türk Telekom Arena'da resmi maçlarda attığı gol sayısını 300'e çıkaracak. Sarıkırmızılı takım, 2011 yılının Ocak ayında hizmete giren Türk Telekom Arena'da şu ana kadar resmi müsabakalarda 297 gol kaydetti. Galatasaray adına Aslantepe'de ilk golü Servet Çetin, 50. golü Johan Elmander, 100. golü Didier Drogba, 150. golü Wesley Sneijder, 200. golü Hakan Balta, 250. golü de Selçuk İnan attı.



 



kaynak:sabah








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