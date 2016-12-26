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yeni opel ınsignia grand sports geliyor!

YENİ OPEL INSİGNİA GRAND SPORTS GELİYOR!

Opel merakla beklenen yeni nesil Insignia modelini olan Grand Sports'u nihayet tanıttı. Yeni otomobil, sınıfının hakkını veren yeteneklerle bezenmiş.

Tarih : 26 Aralık 2016, 10:36
Puan Ver : Yeni Opel Insignia Grand Sports Geliyor!(5/10)2


Opel merakla beklenen yeni nesil Insignia modelini olan Grand Sports'u nihayet tanıttı. Yeni otomobil, sınıfının hakkını veren yeteneklerle bezenmiş.



Tamamen değişen tasarımıyla dikkat çeken araç, 92 mm. uzayan gövdesiyle daha geniş ve ferah bir iç mekana sahip. Insignia Grand Sport adıyla satışa sunulacak model büyüyen gövdesine rağmen 175  kg. daha hafif. Dört tekerden çekiş ve sekiz ileri otomatik vitesli versiyonlara sahip araç, sürüşe duyarlı Led Matrix farlar, direksiyona müdahale eden şerit takip sistemi, Head-Up Display ve 360 derece kamera gibi donanım kalemleri de, modelin gücüne güç katacak ayrıntılar.



Yeni Insignia, Yeni Beklentiler!



2017 Insignia modellerinde hangi motorların kullanılacağı belli olmasa da konuyla ilgili ciddi tahminlerimiz mevcut. Alman otomobil üreticisi, doğal olarak elindeki tüm kozları oynayacak. Insignia Grand Sports'daki en güçlü ünite, 247 beygir güç üreten 2.0 litrelik benzinli mimari olacak. Elbette bu son sınır değil. Son sınır, her zamanki gibi OPC (Opel Performance Center) çalışmaları ile meşruluğa kavuşacak.



Yeni modelin Türkiye fiyatının ne kadar olacağını şimdiden tahmin etmek güç olsa da, Almanya fiyatının 26.000 eurodan başlayacağını söyleyebiliriz. Ülkemizde vergilerle birlikte rakam epey tuzlu olabilir.



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Etiketler: Yeni  Opel  Insignia  Grand  Sports  Geliyor    haber

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