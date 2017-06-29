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yeni oppo a77 sertifika alırken görüldü

YENİ OPPO A77 SERTİFİKA ALIRKEN GÖRÜLDÜ

Mayıs ayında resmen tanıtılan Oppo A77'nin yeni bir versiyonu TENAA'dan sertifika alırken görüldü. Bu yeni modelin tasarımı ve teknik özellikleri farklı.

Tarih : 29 Haziran 2017, 09:40
Puan Ver : Yeni Oppo A77 Sertifika Alırken Görüldü(5/10)7


Mayıs ayında resmen tanıtılan Oppo A77'nin yeni bir versiyonu TENAA'dan sertifika alırken görüldü. Bu yeni modelin tasarımı ve teknik özellikleri farklı.



Çin'in önemli telefon üreticilerinden Oppo, geçtiğimiz ay Oppo A77'yi resmen tanıttı. Telefonun tanıtılmasından bir ay sonra ise iki farklı Oppo A77 modeli ortaya çıktı. Çin'in TENAA kurumundan sertifika alırken görülen telefon tasarım olarak geçen ay tanıtılan telefondan farklı görünüyor. Ayrıca telefonun teknik özelliklerinde de bazı kayda değer değişiklikler var.



İlk olarak mayıs ayında tanıtılan model Android 6.0 Marshmallow ile çalışırken bu yeni model Android 7.1.1 Nougant ile satışa çıkacak. Eski modelin işlemcisi 1.5 GHz iken yeni Oppo A77'de işlemci 2 GHz. Bu eni modelin bataryası ise 3115 mAh. Mayıs ayında tanıtılan modelde 3200 mAh batarya vardı. Telefonun ekran ve kameraları ise aynı kalıyor. 5.5 inç ekrana sahip telefonda 13 megapiksel arka kamera ve 16 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.



 



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