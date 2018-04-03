YENİ OYUNCU SAHADA! FRANSIZ ASKERLERİ MÜNBİÇ'TE DEVRİYE ATIYOR
ABD'nin Münbiç'ten kısmen çekilmesinin ardından Fransız askerileri DSG ile birlikte bölgede devriye atmaya başladı.
Ankara'nın Suriye'de Afrin'den sonraki hedef olarak gösterdiği Menbiç'ten birbiri ardına iddialar geliyor. AA ve AFP'nin ABD'nin 'takviye güç gönderip üsler inşa ettiğini' duyurduğu Menbiç'le ilgili bu kez Erbil merkezli K24 televizyonundan bir iddia geldi.
"BİZ GÖRDÜKLERİMİZİ SÖYLÜYORUZ"
Tek taraflı ilan edilen 'Kuzey Suriye Federasyonu'nun en üst düzey savunma yetkililerinden Rezan Gilo, K24 kanalına konuştu.
ABD ile Fransız askerlerinin Menbiç, Rakka ve Suriye'nin kuzeyinin tamamında görev yaptıklarını söyleyen Gilo, "Bunları resmi açıklamalarda bulamazsınız, biz gördüklerimizi söylüyoruz" dedi.
"FRANSIZ VE ABD GÜÇLERİ BÖLGEDE GÖREV YAPIYOR"
Gilo, "Bazen NATO ülkeleri gerginlikten kaçınmak için bölgede birliklerinin olduğunu inkâr ediyor. Ancak gerçekte Fransa ve ABD güçleri bizim bölgemizde görev yapıyor" diye konuştu.
Yerel kaynaklardan da Menbiç'e Fransız özel kuvvetler askerlerinin geldiği, Fransız askerlerinin YPG'nşn omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve onları destekleyen Amerikan kuvvetleriyle birlikte devriye gezmeye başladığına dair haberler geldi.
FRANSIZ ASKERLERİ BÖLGEYE GİRDİ
Hatta bugün öğleden sonra ABD güçlerinin kısmen çekilmesinin ardından Fransız askerlerinin hem Menbiç'e hem de sınırdaki Tel Abyad'a girdiği ifade edildi.
GEÇEN HAFTA MACRON SİNYALİ VERMİŞTİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 29 Mart'ta YPG'nin temsilcilerinin de bulunduğu DSG heyetiyle görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin bilgi veren YPG yetkilisi, Macron'un Menbiç'e asker göndereceğini söylediğini öne sürmüştü. Macron'un resmi açıklamasında ise Ankara ile DSG arasında arabuluculuk teklif edilmişti. Ankara bu açıklamalara çok sert tepki göstermişti.
TRUMP'IN "ÇEKİLME" KARARI ALMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump 29 Mart'ta "Çok yakında Suriye'den çekileceğiz, bırakalım başkaları ilgilensin" açıklaması yapmasının ardından bugün de Amerikan askerlerini Suriye'den çekmeyi çok ciddi biçimde değerlendirdiğini ve yakında bu konuda bir karara varacağını açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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