

Peugeot açıklamasına göre, yeni Peugeot 3008 ve 5008 SUV modellerinde de kullanılan tüm gelişmiş sürücü destek sistemlerini kullanıma sunan Yeni Peugeot 308, 2017'nin son çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak.







Yeni Peugeot 308, markanın yeni ön tasarımını yansıtan ve aslan logosuna ev sahipliği yapan dikey konumlu ön ızgara, dinamik tasarımlı motor kaputu ve tüm donanım seviyelerinde sunulan LED gündüz farları ile etkileyici bir dış tasarım sergiliyor.







İç mekanı, yeni grafik efektleriyle 3 boyutlu uydu navigasyona ve tüm fonksiyonlarla kolay erişim sağlayan kapasitif dokunmatik ekrana sahip Peugeot i-Cockpit domine ediyor.







kaynak:ahaber