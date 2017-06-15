Best Balıkesir, Ligden Çekilme Kararı Aldı
Şehre Suikast İçin Gelen Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Abd'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentinin Altında
İstanbul'daki Abd Konsolosluğu Yakınlarında Hareketli Dakikalar
Bahçeli: Adalet Ankara-İstanbul Arasında Değil
Meclis'te Adalet Yürüyüşü Gerginliği
Su Kanalında Ölü Bulundu
Yeni Peugeot 308, Yılın Son Çeyreğinde Türkiye'de
Elçin Sangu'nun Makyajsız Hali Bile Olay Yaratan Cinstendi
Çocuğunuzda Kilo Sorunu Mu Var?
Ekonomistler Faiz Kararını Değerlendirdi
Ankara 19 Mayıs Stadyumu Yıkılıyor
İmam Altınbaş, Fenerbahçe Başkanlığına Aday!
İran: Katar Pazarını Türkiye'ye Kaptırdık
Okul Bahçesinde Silahlı Çatışma: Yaralılar Var
Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a Gidiyor
Anne Adayları Önleminizi Alın Yoksa…
Ab'de Roaming Ücretleri Kaldırıldı
Hyundai Merakla Beklenen Modelini İlk Kez Gösterdi
İstanbullulara Sağanak Yağış Sürprizi

yeni peugeot 308, yılın son çeyreğinde türkiye'de

YENİ PEUGEOT 308, YILIN SON ÇEYREĞİNDE TÜRKİYE'DE

Yeni Peugeot 308, bu yılın son çeyreğinde Türkiye pazarında satışa sunulacak.

Tarih : 15 Haziran 2017, 17:05
Puan Ver : Yeni Peugeot 308, Yılın Son Çeyreğinde Türkiye'de(7/10)4


Peugeot açıklamasına göre, yeni Peugeot 3008 ve 5008 SUV modellerinde de kullanılan tüm gelişmiş sürücü destek sistemlerini kullanıma sunan Yeni Peugeot 308, 2017'nin son çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak.



Yeni Peugeot 308, markanın yeni ön tasarımını yansıtan ve aslan logosuna ev sahipliği yapan dikey konumlu ön ızgara, dinamik tasarımlı motor kaputu ve tüm donanım seviyelerinde sunulan LED gündüz farları ile etkileyici bir dış tasarım sergiliyor.



İç mekanı, yeni grafik efektleriyle 3 boyutlu uydu navigasyona ve tüm fonksiyonlarla kolay erişim sağlayan kapasitif dokunmatik ekrana sahip Peugeot i-Cockpit domine ediyor.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Yeni  Peugeot  308  Yılın  Son  Çeyreğinde  Türkiye  De    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER