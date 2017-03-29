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YENİ PLANLARI ORTAYA ÇIKTI! BÖYLE YAKALANDILAR...

İstanbul Organize Polisi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla toplantı yapan 7 örgüt üyesini suçüstü yakaladı.

Tarih : 29 Mart 2017, 09:07
Puan Ver : Yeni Planları Ortaya Çıktı! Böyle Yakalandılar...(7/10)8


İstanbul Organize Polisi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla toplantı yapan 7 örgüt üyesini suçüstü yakaladı. Daha önce FETÖ'nün şirketlerinde yöneticilik yapan şüphelilerin yeniden yapılanma için biraya geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.



Hücre evinde, örgütün şifreli yazışmaları da bulundu. Ayrıca evden teröristbaşı Gülen'e ait olduğu iddia edilen özel paketlere sarılmış halde çiğnenmiş 3 sakız, yine özenle korumaya alınmış peçete ve 4 adet iç çamaşırı çıktı.



 



kaynak:milliyet








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